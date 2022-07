NZXT presenta il nuovo CRFT 11 H510i Rivals

NZXT prosegue la collaborazione con My Hero Academia e presenta CRFT 11 H510i Rivals

La NZXT quest’oggi, ha annunciato il proseguimento della propria collaborazione con My Hero Academia (qui per maggiori info), presentando una nuova edizione limitata del case H510i. Questo, si basa sulla rivalità tra due dei più amati eroi del franchise: Deku e Bakugo. Preceduto dall’H510i All Might, l’H510i Rivals è il secondo case mid-tower della lineup CRFT di NZXT a rendere omaggio al mondo di My Hero Academia.

Come nasce l’idea del nuovo CRFT 11 H510i Rivals

Nel mondo di My Hero Academia, circa l’80% della popolazione nasce con poteri speciali, meglio conosciuti come “Quirk”. Izuku “Deku” Midoriya e Katsuki Bakugo sono due dei più promettenti nuovi studenti della U.A. High School, la più prestigiosa accademia per eroe del paese. La relazione tra i due amici è da sempre avvincente e tumultuosa. L’H510i Rivals evidenzia questo loro rapporto. NZXT e My Hero Academia uniscono nuovamente le forze per celebrare la feroce e competitiva amicizia tra Deku e Bakugo con il case H510i Rivals. Questo case onora e mette in risalto la dualità dei due agguerriti amici. Le immagini dei due aspiranti eroi adornano il case, richiamando i personali stili di combattimento, e non solo. Si tratta di un case unico per build uniche, pensato per tutti i fan di My Hero Academia.

Caratteristiche principali, prezzo e disponibilità

Splendidi artwork all’interno e all’esterno del case mostrano la classica rivalità e i lati unici delle personalità di Deku e Bakugo.

Il puck PLUS ULTRA, unico nel suo genere, è impreziosito da un ciondolo che adorna la custodia. Il ciondolo a due facce presenta la maschera di Midoriya su un lato e il guanto di Bakugo sull’altro.

Striscia LED RGB pre-installata . Personalizzate e controllate l’illuminazione all’interno della build per mettere in risalto Deku e Bakugo, le periferiche e il vostro setup.

. Personalizzate e controllate l’illuminazione all’interno della build per mettere in risalto Deku e Bakugo, le periferiche e il vostro setup. Staffa di montaggio per scheda grafica integrata . Posizionate la vostra GPU in verticale o in orizzontale grazie alla staffa di montaggio integrata.

. Posizionate la vostra GPU in verticale o in orizzontale grazie alla staffa di montaggio integrata. Controller RGB e ventole incluso. Controllate illuminazione NZXT RGB (due canali) e ventole (tre canali) tramite NZXT CAM.

Il prezzo di mercato del nuovo CRFT 11 H510i Rivals è pari a euro 249,99. Il prodotto è disponibile già da oggi. Per tutti i dettagli, visitate il sito ufficiale NZXT.

