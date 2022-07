Recensione La casa di carta: Corea – un nuovo colpo

C asa di carta: Corea, è la nuova serie tv in stile e genere coreano, che sta conquistando una buona parte del pubblico internazionale tramite Netflix, basata sulla prima serie tv della casa di Carta spagnola

TITOLO ORIGINALE: 종이의 집: 공동경제구역; Jong-i-ui jip: Gongdonggyeongjegu-yeok. GENERE: Giallo. NAZIONE: Coreano. REGIA: Kim Hong-sun. CAST: Jeon Jong-seo, Park Hae-soo, Lee Hyun-woo, Lee Si-woo, Yoo Ji-tae, Kim Ji-hoon, Yunjin Kim, Lee Joo-bin, Jang Yoon-ju, Park Myung-hoon, Lee Kyu Ho, Kim Sung-oh, Lee Won-jong, Jang Hyeon-seong. DURATA: 1 stagione. PRODUZIONE: BH Entertainment, Zium Content. USCITA: 24 giugno 2022.

La casa di carta: Corea è una serie basata sulla prima stesura della casa di carta spagnola. La linea temporale tra la casa di carta: corea e la versione originale è molto simile su certi versi della storia, a cambiare solo alcuni piccoli dettagli che cambiano leggermente l’arco narrativo della serie.

Ad esempio, un afflato politico. La premisi della serie è la fine della guerra tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, a seguito della quale parecchi abitanti del Nord emigrano verso il meridione. Questo dà vita a una delle protagoniste più amate dal pubblico, ossia: Tokyo.

Il filo rosso però rimane sempre lo stesso, in entrambe le serie, ovvero quella di derubare la zecca di stato. Per una somma di ben 4 mila miliardi di won. Non solo perché il professore e la banda sono dei criminali incalliti ma anche perché la Corea del Nord dopo aver aperto le porte economiche alla Corea del Sud ha fatto in modo che si potessero arricchire sempre più solo i ricchi, mentre tutti gli altri comuni cittadini che avrebbero potuto trarne profitto, sperando di potersi liberare dall’oppressione della povertà, non hanno ottenuto nulla.

Perciò il professore e la sua squadra rivendicano esattamente quello che gli spettava sin dall’inizio. O meglio, quello che gli spetta più un piccolo extra.

La trama de La casa di carta: Corea, è simile a quella originale spagnola: una misteriosa mente criminale, conosciuta da tutti come il professore, ingaggia un’abile squadra di ladri e truffatori per mettere a segno il colpo più inaudito e originale che sia mai esistito.

La squadra di cui il professore ha bisogno è composta da otto persone, che sono: la formidabile e inarrestabile Tokyo, co-protagonista e voce narrante della serie. Berlino, quello che poi si scopre il fratello del professore, un pazzo, malato, evaso da un carcere fingendo di essere morto e brillante trafficante di contrabbando e gioielli. Rio, idolo di K-pop, abile nella tecnologia, hacker incallito. Denver, lo scemo del villaggio, noto per essere bravo in combattimenti clandestini, reclutato nella banda grazie al padre, Mosca, altro membro del gruppo un minatore, esperto di scavi. Nairobi, una bugiarda cronica, maga della falsificazione, qualsiasi cosa detta da quella donna è una mera bugia. Ed infine i fratelli Helsinki e Oslo, due omaccioni mastodontici, criminali seriali. Se avete una sensazione di deja-vu non state sbagliando.

La casa di carta: Corea, non ha propriamente raggiunto un apice formidabile di successo, né tantomeno di originalità. Certo nessuno si aspettava che potesse raggiungere lo stesso picco di successo di quella spagnola, ma si poteva fare molto meglio di una pedissequa copia. I momenti in cui si separa dal suo “genitore”, in una vena simil splatter, che può forse risultare fuori luogo, giacché la serie non tratta propriamente di sangue e uccisioni ma bensì di truffe e rapine. Quello che non manca, è quel pizzico (manciata, per meglio dire) di romanticismo che può essere apprezzato. In ogni caso la serie fa parlare di sé, e comunque riesce a non sembrare una mera replica dell’originale, il che non guasta.

- Similitudine alla serie originale; - Fedeltà ai personaggi principali;

- A tratti insolito e stravagante; - Potevano fare meglio con le maschere.

