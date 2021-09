NETGEAR: presentato il nuovo ripetitore mesh WiFi 6 EAX12

NETGEAR espande la sua gamma di Ripetitori Mesh WiFi 6 con Mesh Extender AX1600 4-Stream WiFi 6 (EAX12). Scopriamoli in questa news

Si tratta della soluzione perfetta se si cerca un modo pratico, efficace ed immediato per estendere al meglio il WiFi domestico. In questo modo sarà possibile coprire al meglio gli spazi abitatii evitando connessioni deboli o addirittura assenti.

Compatibilità e caratteristiche

Un ripetitore NETGEAR come questo è anzitutto compatibile con tutti i router attualmente sul mercato, dai più recenti ai meno recenti. EAX12 crea una potente ed unica rete mesh WiFi 6 che raggiunge sicuramente ogni angolo della casa.

A disposizione l’App Nighthawk con la quale è possibile rendere ancora più semplice la configurazione. Basterà collegare EAX12 e stabilire un collegamento e con un solo pulsante sarà possibile configurare tutto. Questo prodotto va ad inserirsci in una già ampia gamma di prodotti extender Mesh Nighthawk della nta azienda americana.

Gli extender Nighthawk Mesh combinano poi i vantaggi della tecnologia Mesh Tri-Band offrendo copertura e velocità, e favorendo un’altissima capacità di gestione dei molti dispositivi connessi, grazie allo standard WiFi 6.

WiFi 6

In questo momento si tratta della tecnologia in assoluto più veloce. Grazie a questa, infatti, è possibile raggiungere velocità fino a 4 volte superiori rispetto allo standard precedente WiFi 5. Non è tutto, infatti tramite questo nuovo standard a bordo anche di NETGEAR, sarà possibile connettere fino a 40 dispositivi contemporaneamente senza un calo apprezzabile delle performance.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo prodotto NETGEAR? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.