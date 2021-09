Bardo: il nuovo film di Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu ha concluso in Messico le riprese del suo prossimo film, che si intitolerà Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths)

C’è stato molto silenzio sul nuovo film di Alejandro González Iñárritu, le cui riprese sono iniziate lo scorso anno, ma si è saputo ben poco nel frattempo. Ad oggi, sono terminate, finalmente e si può anche scoprire il titolo che è Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths).

Purtroppo si conosce ancora poco, ma sappiamo che si tratta di una commedia, nostalgica e che è stato girato interamente in Messico. Dopo Amores Perros, questo è il primo film che il regista realizza nel suo paese. Un’altra distinzione con i suoi precedenti lavori è il fatto che sia una produzione indipendente, sceneggiata insieme a Nicolás Giacobone.

Bardo: la sinossi del nuovo film di Alejandro González Iñárritu

Al centro della storia c’è un noto giornalista messicano, regista di documentari che ritorna in Messico in un momento particolare della sua vita e si pone domande su di sè, la sua indentità, le sue relazioni con la famiglia, il suo passato e il suo presente. I protagonisti sono l’attore messicano Giménez Cacho e Griselda Siciliani.

Dopo cinque premi Oscar, Alejandro G. Iñárritu stupisce di nuovo con una produzione indipendente, molto diversa dalle maxi produzioni in cui è stato riconosciuto, come Birdman e Revenant – Redivivo. Proprio per questo motivo, sarà ancora più interessante vedere questo film in cui sicuramente si può scoprire ancora di più di questo regista.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.