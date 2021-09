Fleeway di Drivevolve, il software per gestire le flotte aziendali e ottimizzare i costi

Fleeway di Drivevolve è un software di gestione flotte aziendali. Riesce nel suo particolare intento, che è quello di ottimizzare costi e mette a disposizione delle funzioni personalizzate

Gestire le flotte aziendali non è un’operazione di poco conto, infatti rientra fra le attività fondamentali che un’impresa porta avanti per lo sviluppo del proprio business. È però difficile riuscire a gestire al meglio le proprie flotte aziendali, se non si può contare su strumenti giusti che aiutano in queste operazioni. Proprio per questo motivo molte aziende decidono di dotarsi di software funzionali per meglio gestire le flotte e per avere sempre tutto sotto controllo da questo punto di vista. Ma quali software possiamo consigliare per gestire le flotte aziendali? Ecco alcuni consigli a questo proposito che potrebbero risultare molto utili.

Che cos’è Fleeway

Fleeway di Drivevolve è un software di gestione flotte aziendali. Riesce nel suo particolare intento, che è quello di ottimizzare costi e mette a disposizione delle funzioni personalizzate, in modo che il titolare dell’azienda abbia un monitoraggio completo di tutte le attività che riguardano le flotte.

Il punto di forza di Fleeway di Drivevolve è proprio il suo esplicarsi attraverso dei moduli personalizzati, per riuscire a venire incontro a tutte le esigenze degli utenti. L’utilizzo di questo programma informatico si rivela molto pratico, perché tutte le operazioni vengono snellite in maniera snella e senza incontrare particolari difficoltà.

Con Fleeway abbiamo la possibilità di controllare le scadenze e di mantenere nel tempo i rapporti con i fornitori.

Il tutto è possibile attraverso dei report che il software ci fornisce in maniera costante, che possiamo analizzare in tutti i dettagli. Questo programma di fleet management si configura come un contenitore unico, all’interno del quale abbiamo tutte le funzioni che sono necessarie per l’ottimizzazione delle flotte aziendali. Infatti per funzionare non ha bisogno di altri sistemi di integrazione.

Ma c’è un’altra funzione che non dobbiamo dimenticare riguardo all’uso di questo software di cui stiamo parlando. Infatti non soltanto le esigenze di un’impresa possono essere quelle di ridurre le spese, ma ci può essere la necessità di fare attenzione a tutte le attività per ridurre i rischi. L’aspetto della sicurezza è molto importante, anche nel caso dei veicoli della flotta aziendale, in tutto ciò che riguarda la manutenzione, per limitare i pericoli legati alla guida.

Quali servizi offre Drivevolve

E proprio parlando di prevenzione e di sicurezza alla guida non possiamo fare a meno di citare i servizi messi a disposizione da Drivevolve. Si tratta di un’azienda specializzata nel fornire corsi di guida sicura per gli autisti.

In particolare i corsi di guida sicura vengono dedicati e applicati a tutto ciò che riguarda la gestione delle flotte aziendali. Rivolgendosi a questi servizi messi a disposizione da Drivevolve, le aziende hanno la possibilità di risparmiare, riducendo i costi relativi ad eventuali rischi che possono derivare da una guida che non viene condotta all’insegna della sicurezza.

Inoltre le aziende che si rivolgono a Drivevolve riescono ad obbedire alle normative piuttosto stringenti che riguardano proprio la sicurezza.

Drivevolve si occupa anche di fornire servizi di formazione e di consulenza strategica, grazie al team di lavoro che è rivolto a supportare le aziende nel gestire al meglio le flotte aziendali.

I servizi offerti da Drivevolve hanno l’obiettivo principale di ridurre anche gli sprechi, visto che mettono a disposizione tantissime informazioni che si rivelano utili per gestire in maniera ottimizzata tutti i processi che hanno a che fare con la gestione quotidiana delle flotte aziendali. Il tutto anche attraverso un’innovativa app mobile che dà la possibilità di monitorare le flotte in qualsiasi momento e in ogni situazione, anche accedendo dallo smartphone.