itek presenta due nuovi modelli di PSU, apliando così la sua gamma prodotti, arrivano i modelli PF1200 EVO e GF1000 EVO di fascia alta

Potenza ed efficienza aumentate nella proposta di nuovi alimentatori di fascia alta del produttore itek, stiamo parlando della serie GF EVO 80Plus GOLD e PF EVO 80Plus PLATINUM.

I modelli protagonisti sono il PF1200 EVO e GF1000 EVO, Il primo in particolare si appresta a posizionarsi come top di gamma grazie ad una potenza erogata di ben 1200Wed un’efficienza che, ai test al 50% di carico, sfiora il 94% permettendo di ricevere la prestigiosa certificazione 80Plus PLATINUM.

ITPSEGF1000a

ITPSEGF1000b

itek PF1200 EVO e GF1000 EVO: ecco i nuovi PSU

Continuando a parlare del top di gamma, internamente troviamo un PCB interamente rivisto da parte di itek in termini di componentistica, sono stati scelti tra i migliori componenti, ottimizzata la disposizione, condensatori Giapponesi 105c di primissimo livello, il tutto raffreddato da una ventola molto silenziosa da 120mm FDB Fluid Dynamic Bearing con controllo termico. Il cablaggio ”free plug” è completamente modulare con cavi flat. Lo chassis ad effetto ruvido è lo stesso di tutte le nostre serie di alimentatori BS EVO, BD, WN EVO e GF EVO.

ITPSEGF1000d

ITPSEPF1200i

Anche il GF1000 EVO si posiziona in cima alla gamma GF EVO già in commercio con le versioni da 650, 750 e 850W. Stessa qualità costruttiva e stesse specifiche tecniche, confermata l’efficienza energetica 80Plus GOLD, ma a differenza delle varianti, con ben 1000W di potenza erogabile. Entrambi i modelli vanno ad ampliare una proposta già di per sé ampia, ma priva di soluzioni con questi importanti wattaggi.

Vediamo ai prezzi, 239.90 Euro per portarvi a casa l’alimentatore PF1200 EVO da 1200W, 80Plus Platinum, mentre il modello GF1000 EVO da 1000W 80Plus Gold, ha un prezzo di 159.90 Euro. E sono già disponibili all’acquisto.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.