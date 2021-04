Lenovo conferma l’arrivo del Legion 5 Pro con la serie GeForce RTX 3050

Il noto produttore cinese di PC Lenovo ha rivelato le specifiche delle schede grafiche RTX 3050. Annuncio imminente?

NVIDIA deve ancora presentare ufficialmente la sua serie GeForce RTX 3050, ovvero la versione più economica tra le RTX Ampere. Il produttore della GPU dovrebbe annunciare le schede grafiche GeForce RTX 3050 Ti e RTX 3050 sia per desktop che per laptop nel prossimo futuro, forse in questo trimestre. Le varianti desktop hanno visto numerosi ritardi e modifiche nella data di lancio al punto tale che NVIDIA non ha ancora fornito un aggiornamento agli AIB in 3 mesi.

GeForce RTX 3050 Ti e RTX 3050: caratteristiche tecniche ipotizzate

Nel frattempo, la serie di GPU per laptop RTX 3050 appare costantemente sui siti Web dei produttori di laptop, indicando che il lancio di queste varianti è imminente. A differenza dei modelli desktop, in realtà sappiamo molto di più sulle GPU per laptop RTX 3050. L’RTX 3050 Ti e l’RTX 3050 sono molto probabilmente basati sulla GPU GA107, che non è stata ancora utilizzata da NVIDIA per altre schede grafiche. Entrambe le schede grafiche per laptop presenterebbero fino a 4 GB di memoria GDDR6 su un’interfaccia a 128 bit. Una capacità di memoria così ridotta e un bus corto indicano che stiamo guardando al segmento dei giochi entry-level (giochi in FullHD con dettagli da bassi a medi).

Le prestazioni delle GPU per laptop dipendono fortemente dalla variante TGP (Total Graphics Power) utilizzata. Secondo indiscrezioni precedenti, la serie RTX 3050 sarà regolabile a partire da 60W. Secondo quanto dichiarato da Lenovo, però, questa potrebbe salire fino a 80 W. Il valore di 95 W indica che supporta la tecnologia Dynamic Boost, che può aumentare ulteriormente il TGP di 15 W fino a un massimo, appunto, di 95 W.

La serie di laptop GeForce RTX 3050 sarà disponibile con il laptop Legion 5 Pro, dotato di CPU AMD Ryzen 7 5800H. Questo è un nuovo laptop da gioco dotato di display da 16 pollici e formato 16:10. A giudicare dalle specifiche di altre schede grafiche, Legion 5 Pro utilizza esclusivamente le varianti GeForce RTX 30 Max-P. Questi sono modelli completamente scoperti con il TGP più alto disponibile. Detto questo, la velocità di clock riportata di 1695 MHz e 1704 MHz rispettivamente per le GPU per laptop RTX 3050 Ti e RTX 3050 dovrebbero rappresentare le specifiche più elevate di queste schede grafiche.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.