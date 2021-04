Migliori giochi da provare in quarantena: quali sono?

Scopriamo insieme quali sono i migliori giochi da provare in quarantena e quali sono le caratteristiche che li rendono perfetti per la tua situazione

Scegliere il miglior gioco da fare qualora fossi in quarantena non è sicuramente semplice visto che dipende, soprattutto, dai tuoi gusti personali. Per aiutarti, però, abbiamo pensato di parlarti dei migliori tre giochi da provare se sei costretto a dover restare a casa. In questo modo avrai la possibilità di testarli, se già non li consoci, e avere uno spunto per provare a far passare il tempo in fretta.

Poker sportivo

Il primo gioco che ti presentiamo è il poker sportivo, che puoi trovare nei casinò online svizzera legali. I suoi vantaggi principali sono principalmente tre. Il primo è che il poker sportivo, meglio conosciuto come la Texana, si differenzia dalla versione del poker a cinque carte perché viene giocato in tornei. In pratica dovrai pagare una quota di ingresso, detta buy-in e poi iniziare a giocare. Solitamente ci sono centinaia di partecipanti, e quindi per arrivare alle fasi finali ci vorrà molto tempo e tu non avrai problemi visto che sei bloccato a casa.

L’altro vantaggio è che la spesa è fissa. Non puoi perdere niente oltre al gettone di ingresso. Una volta eliminato, infatti, la tua partita sarà finita. L’ultimo punto a favore di questo gioco è che le vincite sono potenzialmente molto alte. Visto che vi partecipano centinaia di giocatori e che solo le prime posizioni vengono premiate, capirai da solo che il premio può essere davvero molto importante.

Le slot machine

Questo gioco, a differenza del precedente, è molto veloce anche se il suo punto di forza è che ci sono centinaia di slot machine da poter scegliere e quindi puoi provarne quante ne vuoi. Ci sono quelle legate al mondo dell’horror, delle antiche divinità egizie o greche o anche quelle delle serie Tv o dei supereroi come Batman o gli Avengers. Naturalmente se vuoi puntare a vincite reali dovrai allora scommettere soldi veri. In alternativa, però, puoi utilizzare dei bonus di benvenuto (ne troverai parecchi per le slot machine) o scegliere di giocare in versione demo. In pratica, avrai un conto virtuale con cui poter giocare tutto il tempo che puoi senza spendere neanche un euro. Ovviamente non vincerai, ma se vuoi passare qualche ora provando i vari dispositivi, è il metodo giusto.

Il gioco live

In questo paragrafo non ti diremo un gioco specifico, bensì una modalità, ovvero quella che prevede il dealer dal vivo. Puoi scegliere tu quale gioco scegliere tra i disponibili, tra cui di solito ci sono blackjack, roulette e il baccarat. Ti abbiamo indicato questa tipologia di gioco, sia perché quella più popolare negli ultimi mesi, sia perché prevede un contatto, seppur virtuale con un’altra persona, cioè il dealer. Se sei costretto a restare in quarantena, infatti, ti farà sicuramente piacere parlare con una persona reale.