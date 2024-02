Batman: The Brave and the Bold, quando esce? Risponde Gunn

Nel nuovo DCU vedremo una nuova reincarnazione in live action del personaggio del Cavaliere Oscuro e avrà il titolo di “Batman: The Brave and the Bold”, ma quando esce il film? Alla domanda ha risposto James Gunn

Il DCU si sta formando sempre di più, e dopo che hanno annunciato il cast ufficiale di Superman: Legacy, rivelandone anche la trama, il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha parlato di nuovo del film di Batman: The Brave and the Bold, dell’uscita, nello specifico. Il Cavaliere Oscuro è il personaggio più amato della DC e in molti aspettano di ricevere aggiornamenti sul film, su chi interpreterà Batman e soprattutto quando potremo vederlo. Il presidente del DCU ha risposto a una domanda di un fan su Threads.

Batman: The Brave and The Bold, quando esce? Dovremo aspettare The Batman?

La domanda del fan su Threads chiedeva al regista se fossero veri i rumor sul fatto che Batman: The Brave and The Bold sarebbe uscito solo dopo la trilogia completa di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. Il secondo film della trilogia è previsto al cinema per il 2025, mentre per il terzo capitolo ancora non sappiamo nulla sulla data d’uscita. La trilogia di Reeves farà parte dell’Elseworlds, una serie di film che fanno parte di un altro filone narrativo che non ha niente a che fare con il DCU. Batman: The Brave and the Bold, invece, farà parte del DCU di James Gunn e lo vedremo nel Capitolo 1: Dei e Mostri.

Il regista del film sarà Andy Muschietti e racconterà una vicenda familiare con protagonisti Bruce Wayne e suo figlio Damian Wayne, i due combatteranno il crimine insieme. Rispondendo alla domanda del fan, Gunn ci rassicura dicendo che no, non dovremo aspettare che finisca la trilogia di The Batman per vedere Batman: The Brave and the Bold, ma non ha aggiunto altro. Al momento il regista Muschietti è impegnato altrove, quindi potrebbe passare ancora un bel po’ di tempo prima di vedere il Batman del DCU.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere la nuova reincarnazione di Batman?

