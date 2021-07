FUJIFILM: summer cashback per la serie X

FUJIFILM propone anche per l’estate 2021 un cashback sulla serie X, fino a 200 € di rimborsi.

Con l’estate il desiderio di rinnovare, ampliare o cambiare il proprio corredo foto e video si concretizza grazie ai rimborsi Fujifilm sino a 200 euro. FUJIFILM propone infatti la promozione cashback su tre ottiche zoom della gamma XF – XF10-24mmF4 R OIS WR, XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR, XF16-55mm F2.8 R LM WR – e su X-T4, l’ammiraglia della Serie X

Dal 1 luglio al 31 agosto 2021 la convenienza si tinge dei colori caldi dell’estate, grazie alla nuova promozione Summer Cashback di FUJIFILM.

FUJIFILM: la promozione estiva con un cashback fino a 200 €

Durante il periodo promozionale, FUJIFILM riconosce un rimborso cashback del valore di 200 euro iva inclusa per l’acquisto di X-T4 in tutte le sue versioni (body o X-T4 + XF18-55mm kit o X-T4 + XF16-80mm kit) e di 150 euro iva inclusa per le ottiche XF10-24mmF4 R OIS WR, XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR e XF16-55mm F2.8 R LM WR.

La promo cashback è riservata solo ai maggiorenni, residenti in Unione Europea (oppure nel Regno Unito), che acquistino un prodotto in promozione da un rivenditore autorizzato, online oppure in un punto vendita in Italia. Le richieste di rimborso possono essere inviate dall’1 luglio e non oltre il 30 settembre 2021 e farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto.

Ogni cliente può acquistare una sola volta ciascun prodotto incluso nella promozione e sono consentite massimo 5 richieste di rimborso a persona. Ogni domanda è accolta se non include lo stesso modello delle richieste precedenti. Sono ammesse e consigliate richieste uniche che contengono più prodotti, differenti tra loro.

Tutti i dettagli sulla promozione e su come avere accesso alla richiesta di rimborso, sono consultabili presso la pagina ufficiale.