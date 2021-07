Streets of Rage 4: confermata la data di uscita del DLC

È stata annunciato da Doremu, lo studio che si è occupato dello sviluppo del titolo, la data di uscita di Mr. X Nightmare, il nuovo DLC dedicato a Street of Rage 4, il gioco che ha segnato il ritorno della nota saga di videogiochi picchiaduro a scorrimento laterale dopo 26 anni di assenza. Il videogioco è stato distribuito a partire dal 30 di Aprlie del 2020 ed è disponibile per PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

La data di uscita del DLC Mr. X Nightmare di Streets of Rage 4 è stata fissata per il prossimo 15 Luglio. Il contenuto che contraddistingue questo importante aggiornamento comprende tre nuovi personaggi giocabili, la possibilità di creare dei personaggi customizzati, una nuova modalità survival con nuove sfide ogni settimana e, infine, nuove armi e nuovi nemici.

📅 JULY 15 2021 📅 #SOR4 DLC is launching in two weeks for $7.99!

Get ready to challenge your ability to survive on PC, PS4, X1 + Game Pass, and Switch!

Wishlist now on Steam: https://t.co/RwwGy440Vd @Dotemu x @Lizardcube x @Guard_Crush pic.twitter.com/utErn0t4vC

— Dotemu (@Dotemu) July 1, 2021