Dopo esserci soffermati su grandi classici del cinema, scoprendo i migliori film di Stanley Kubrick, passando per quelli di Christopher Nolan e Steven Spielberg, arrivando all’eccentrico Tim Burton, è arrivato il momento di proseguire il nostro viaggio. Questa volta però la nostra attenzione non sarà più per le pellicole cinematografiche, bensì per le serie tv; la regista che andremo a trattare è infatti una grande maestra in questo campo. Stiamo parlando di Shonda Rhimes.

La sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense si è distinta molto negli ultimi anni per serie tv di grandissimo successo, tanto da essere inserita, nel 2007, tra le 100 persone più influenti del mondo. Dunque sedetevi comodi, perché stiamo per scoprire le sue migliori creazioni. Siamo certi che riconoscerete molti dei suoi successi. Ricordiamo che, come per le altre guide, i titoli qui di seguito non seguono alcuna classifica, ma sono state inserite in maniera casuale.

10) Private Practice | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Partiamo subito con Private Practice, una serie iniziata nel 2007 e conclusasi nel 2013. Puntata dopo puntata, si raccontano le vicende della dottoressa Addison Montgomery, trasferitasi a Los Angeles dopo una delusione in campo lavorativo. Qui accetta l’offerta di Sam e Naomi Bennet, suoi ex compagni di università, ritrovandosi a lavorare in una clinica privata, l’Oceanside – Wellness Group.

La serie è composta da 6 stagioni e tratta uno dei generi tanto amati dalla Rhimes, quello dedicato alla medicina. Non a caso è nata come spin-off di Grey’s Anatomy, probabilmente la serie più celebre della sceneggiatrice. Private Practice, trasmessa sul canale ABC, ha tra i protagonisti Kate Walsh, Tim Daly, Audra McDonald, Paul Adelstein e KaDee Strickland. Se siete amanti della serie madre e volete rigettarvi a capofitto negli show ambientati in corsia, Private Practice è ciò che fa per voi, con una trama che andrà migliorando via via che si proseguirà nella visione.

9) Off the Map | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Passiamo ora ad Off the Map, la serie si concentra sui fatti che avvengono a la Ciudad de las estrellas, una città del Sud America gravemente carente in campo medico. Questo fino a che non giungono nella cittadina sei medici. Questi sono arrivati fin lì con una grande voglia di evadere dalla quotidianità e soprattutto dai problemi che li affliggono. Riusciranno, grazie al loro nuovo lavoro, a trovare maggiore serenità?

Se siete alla ricerca di una serie poco impegnativa e breve (è composta infatti solo da 13 episodi), Off the Map potrebbe fare per voi, sempre che amiate i finali…non finali! La serie, anch’essa radicata in ambito medico, ha come produttore esecutivo Shonda Rhimes, ma è in realtà creata da Jenna Bans. Nel cast Rachelle Lefèvre, Caroline Dhavernas, Mamie Gummer, Martin Henderson, Jason Winston George e Zach Gilford.

8) Le regole del delitto perfetto | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Passiamo ora ad una serie che probabilmente in molti di voi avranno già sentito nominare. Stiamo parlando de Le regole del delitto perfetto. La serie segue le vicende di Annalise Keating, avvocato e docente universitario di successo, che si trova a dover affrontare diversi processi fino a che, con cinque suoi studenti, viene coinvolta in un complesso omicidio.

Le regole del delitto perfetto è composta da sei stagioni, conclusasi nel 2020 e disponibile su Netflix, è stato un grande successo di critica e pubblico, tanto che valse alla protagonista Viola Davis un Premio Emmy. La serie, prodotta da Shonda Rhimes e creata da Peter Nowalk è un incredibile mix di colpi di scena imperdibili, che vi terranno incollati allo schermo dal primo istante.

7) Scandal | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Continuiamo con Scandal, serie conclusasi nel 2018, che vede protagonista Olivia Pope, una donna determinata a proteggere l’immagine pubblica delle personalità più influenti della nazione, nascondendone i più loschi segreti. La donna è però attanagliata dal suo passato, di quando era direttrice del reparto comunicazioni della Casa Bianca, alle dipendenze del Presidente Fitz Grant, un uomo che proprio non può dimenticare.

Shonda Rhimes ha creato la serie in collaborazione con Betsy Beers. Il risultato è stato uno show vincente, plurinominato e pluripremiato. Il cast si compone di Kerry Washington, Tony Goldwyn, Darby Stanchfield, Guillermo Díaz e Katie Lowes. Una volta iniziata, probabilmente i suoi intrighi, i suoi segreti e le sue passioni, vi prenderanno a tal punto da non riuscire più a farne a meno. La trovate su Disney Plus. Prima di iniziare la visione, potrebbe essere interessante sapere che il personaggio di Olivia è ispirato a Judy Smith, un’ex addetta stampa del presidente statunitense George H. W. Bush.

6) The Catch | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Composta da due stagioni, con The Catch entreremo nel mondo di Alice Vaughan, un’investigatrice privata che si appresta a convolare a nozze. Qualcosa però va storto e il giorno più bello della sua vita si trasforma in realtà in un incubo quando scopre che è stata vittima di una frode da parte del fidanzato, un ladro professionista. La serie ha come produttrice Shonda Rhimes, ma è ideata da Kate Atkinson, Helen Gregory e Jennifer Schuur.

In The Catch, le investigazioni e i sentimenti di mescolano divenendo un tutt’uno grazie ai suoi protagonisti Mireille Enos, Peter Krause, Sonya Walger, John Simm, Jacky Ido e Rose Rollins. Ai tempi dello show, la Enos aveva dichiarato di non aver mai visto una serie di Shonda, prima di prenderne parte. Chissà se ora le cose sono cambiate, visto anche l’incredibile successo che la produttrice sta avendo, specialmente negli ultimi anni. Le due stagioni di The Catch sono ora disponibili su Disney Plus.

5) Station 19 | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Eccoci arrivati ad un altro spin-off di Grey’s Anatomy, più precisamente il secondo, prodotto dopo che un gruppo di pompieri fece la sua apparizione nel tredicesimo episodio della quattordicesima stagione. Station 19 va ad esplorare la vita di questi valorosi uomini e donne di Seattle, appartenenti ai vigili del fuoco della Stazione 19, con un occhio rivolto alla loro vita lavorativa ed un altro a quella personale.

Anche in questo capitolo, Shonda Rhimes coglie l’opportunità di raccontare le vicende umane attraverso l’ambiente lavorativo, questa volta lontano dalle corsie ospedaliere. Lo fa attraverso un cast composto da Jaina Lee Ortiz, Jason Winston George, Grey Damon, Alberto Frezza e Barrett Doss. Anche tutte e sei le stagioni di Station 19 sono attualmente disponibili sulla piattaforma streaming Disney Plus.

4) Inventing Anna | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Continuiamo il nostro viaggio tra le migliori serie tv di Shonda Rhimes con Inventing Anna. Si tratta di una delle serie più recenti, datata 2022 e composta da una sola stagione, da nove episodi. Puntata dopo puntata si raccontano le vicende di Vivian, una giovane giornalista intenta ad indagare sull’ereditiera tedesca Anna Delvey, sospettata di rubare il denaro dei propri amanti, facenti parte dell’élite di New York.

Se volete godere totalmente delle capacità artistiche di Shonda Rhimes, probabilmente Inventing Anna è la serie che fa per voi, visto che ne è sia scrittrice, che produttrice. Nel creare questa serie, la donna si è ispirata ad una storia vera, quella di Anna Sorokin, una truffatrice tedesca, qui impersonata da Julia Garner; al suo fianco Anna Chlumsky nel ruolo di Vivian. Completano il cast Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Laverne Cox e Anders Holm. Inventing Anna è disponibile su Netflix.

3) Bridgerton | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Se le serie sopracitate sono per voi una novità, forse avrete già sentito parlare di Bridgerton, uno degli show Netflix che ha contribuito a dare lustro alla Rhimes. Le puntate seguono le vicende della famiglia Bridgerton; in particolare, ogni stagione è incentrata su uno degli otto fratelli: Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Attraverso le loro storie potremo vivere gli amori, gli intrighi e i segreti della società borghese londinese, nell’età della Reggenza.

Spigliata, ironica e con un piglio irriverente, sono questi gli ingredienti che hanno fatto di questa serie un vero e proprio successo, consacrando molti degli attori al mondo del cinema. Tra questi non possiamo non citare Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey e Simone Ashley. Dopo due stagioni di grande successo, ora si è in trepidante attesa della terza (qui tutti i dettagli), curiosi di scoprire la sorte di un altro dei fratelli Bridgerton. La serie è stata confermata già per una quarta stagione.

2) La Regina Carlotta | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Vi abbiamo parlato di Bridgerton, quindi come non citarvi anche il suo spin-off, intitolato La Regina Carlotta, serie recentissima, che ha chiuso una prima stagione con il botto. Le puntate si concentrano sulla giovinezza della Regina Carlotta, già apparsa, con una presenza scenica indiscutibile, nella serie madre. La giovinezza di Carlotta sarà caratterizzata dalla grande storia d’amore con re Giorgio e dall’amicizia con Lady Agatha Danbury e Violet Ledger.

Se siete stati amanti di Bridgerton, siamo certi che vi piacerà anche questa serie Netflix, che in soli 6 episodi, è in grado di donare grandi emozioni e colpi di scena; proprio come la Rhimes sa fare. Il cast si compone di giovanissimi attori, come India Amarteifio, Corey Mylchreest, Arsema Thomas e Sam Clemmett. La serie è ispirata alle vicende storiche della Regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz.

1) Grey’s Anatomy | Le migliori serie tv di Shonda Rhimes

Siamo arrivati alla fine di questa lunga carrellata e come non concludere con lei, la serie che ha consacrato per sempre Shonda Rhimes nell’Olimpo dei creatori di serie tv: Grey’s Anatomy. Le vicende sono incentrate su Meredith Grey che, fresca di laurea, riesce ad ottenere un tirocinio in chirurgia, nel Seattle Grace Hospital. Il suo cognome le pesa molto, perché figlia di una dottoressa di fama mondiale. Trasferitasi a Seattle, farà per caso la conoscenza di Derek, un affascinante uomo che, solo in seguito, scoprirà essere il suo capo.

Iniziata nel 2005 e ancora non conclusa, con la bellezza di 19 stagioni, si tratta di una serie da record, in grado di attirare e trattenere a sé gli spettatori. Il cast è composto da Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd e Isaiah Washington, solo per citarne alcuni. Grey’s Anatomy è quasi divenuta una costante nella vita dei fan, che ancora seguono con passione le vicende dei medici che animano le corsie d’ospedale più famoso della tv. Certo iniziare da zero questa serie tv non sarà certo facile, ma con una buona dose di buona volontà e tanto amore per il genere, forse potreste anche farcela. La trovate su Disney Plus.

Conclusioni

Siamo giunti alla fine di questo lungo viaggio tra le migliori serie tv di Shonda Rhimes. Come avrete sicuramente capito, le sue opere sono oro per gli amanti degli show dedicati alla medicina, anche se siamo certi che alcuni di voi si sono appassionati a questo genere proprio guardando le sue serie tv. C’è da sottolineare come recentemente si sia un po’ discostata da ciò, interessandosi anche a serie di stampo totalmente diverso, mostrando interesse anche per produzioni di carattere più storico. Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, siamo sicuri che con una di queste serie sopracitate, troverete di certo quella che fa per voi. Provare per credere!

