Final Fantasy XVI: svelato il peso del gioco al lancio!

L’attesa inizia a farsi spasmodica e ormai manca davvero pochissimo: Final Fantasy XVI si avvicina a passi da gigante e nelle scorse ore è stato svelato il peso del gioco in GB al lancio, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

In questi giorni l’aria ha iniziato a farsi pesante per l’hype spasmodico che un’uscita come quella di Final Fantasy XVI, che arriverà il prossimo 22 giugno in esclusiva PS5, sta generando. Un capitolo attesissimo di una saga altrettanto seguita e rispettata e, soprattutto, reduce da un deludente (perlomeno in quanto “Final Fantasy”) quindicesimo capitolo, che ha fatto di tutto per redimersi senza però mai riuscirci realmente. Lo aspettiamo anche noi, si era capito? In questi giorni, comunque, le prime copie fisiche stanno facendo il giro del mondo e, ovviamente, oltre ai tantissimi spoiler (state accorti), iniziano a girare in rete anche informazioni interessanti.

FF16 apparently requires at least 100gb of storage in order to be played on the PS5. pic.twitter.com/PMIb7Ad5bl — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) June 16, 2023

Final Fantasy XVI: dopo la durata svelato anche il peso del gioco al lancio!

Informazioni come il peso del gioco al lancio (della durata abbiamo già parlato tempo fa). Naoki Yoshida aveva già confermato. in precedenti interviste, che l’esperienza completa di Final Fantasy XVI sarebbe rientrata nel solo disco e che dunque non sono previste patch day one, a meno che, ovviamente, non si sarebbe rivelata necessaria per risolvere bug critici. Recentemente, uno youtuber ha confermato, tramite un video di unboxing, che Final Fantasy XVI richiederà al lancio 100 GB su console PlayStation.

Per quanto possa sembrare una dimensione enorme, ricordiamo che Final Fantasy XV aveva praticamente la stessa dimensione al lancio. Se non fosse che poi è arrivata la Royal Edition, con l’upscale al 4K e tutti i contenuti aggiuntivi, e abbiamo quasi raddoppiato quel peso, facendo diventare il quindicesimo capitolo il più grande (in termini meramente tecnici) Final Fantasy mai rilasciato.

Se, oltre al peso del gioco, siete interessati alle nostre prime impressioni su Final Fantasy XVI, vi rimandiamo alla nostra anteprima basata sulla demo rilasciata tempo fa su PlayStation Store, che potete trovare cliccando qui. Fateci sapere se acquisterete l’ultima fatica di Square Enix qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!