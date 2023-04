Ecco la nostra personale lista dei migliori 10 film dell’acclamatissimo regista Steven Spielberg. Non perdeteveli per nulla al mondo

Se pensiamo ai registi che hanno fatto la storia moderna del cinema, come non citare Steven Spielberg. Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, Spielberg fu, assieme a Martin Scorsese, George Lucas, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola e Woody Allen, fautore della Nuova Hollywood rinnovando, tra la fine degli anni 60 e l’inizio degli anni 70, il modo di fare cinema e di vedere la figura del regista. Le pellicole, dirette da una figura così di spicco del panorama cinematografico mondiale, non possono non rappresentare un must, per i cinefili e non solo. Per questo abbiamo stilato per voi un elenco delle migliori (secondo il nostro punto di vista) pellicole, da lui realizzate. Non si tratta di una classifica, bensì di una sorta di lista, in ordine di uscita dei suoi lavori più apprezzati.

10) Lo Squalo | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Partiamo subito con una pellicola horror, del 1975, Lo Squalo. Basato sul omonimo romanzo di Peter Benchley, Lo Squalo si pone come caposaldo del cinema moderno, che alcuni considerano come una vera e propria svolta. Girato quasi interamente in mare aperto, la sua difficile realizzazione fu premiata da fruttuosi incassi. Come suggerisce il titolo, la pellicola parla di uno squalo bianco, che giunto nelle acque dell’isola di Amity, inizia a seminare il panico tra i bagnanti. Sarà compito del capo della polizia locale, di un biologo marino e di un cacciatore di squali trovarlo e riportare la pace nella località di mare. Alla sua uscita, Lo Squalo riuscì a vincere 3 Premi Oscar, 1 Golden Globe ed un Premio BAFTA, anche grazie alla colonna sonora, firmata da John Williams, che in molti ancora ricordano. Il film è interpretato da Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton e Carl Gottlieb.

9) Incontri ravvicinati del terzo tipo | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Steven Spielberg scrive e dirige Incontri ravvicinati del terzo tipo nel 1977, con l’intento di raccontare una storia fantascientifica. La trama narra infatti di un gruppo di persone, dotate di capacità extrasensoriali, in grado di percepire l’arrivo degli extraterrestri. Nel cast François Truffaut, Richard Dreyfuss, Teri Garr e Melinda Dillon. Possiamo descrivere Incontri ravvicinati del terzo tipo come una pellicola che racconta un evento incredibile, con gli occhi della gente comune. Il film mostra l’interesse che Spielberg ha riguardo l’argomento extraterrestri, tema che riemergerà, come vedremo, in altre pellicole successive. Anche questo film fu un successo agli Oscar; ricevette infatti ben 9 candidature, riuscendo a vincere nelle categorie Miglior Fotografia e Premio Speciale per gli Effetti Sonori. La pellicola vinse anche un BAFTA Award per la Miglior Direzione Artistica, un David di Donatello per il Miglior Film Straniero, un Grammy Award per la Miglior Colonna Sonora, tre Saturn Award, per la Miglior Regia, Miglior Colonna Sonora e Miglior Scrittura, un Golden Screen Award, un Golden Reel Award per il Miglior Montaggio Sonoro e un National Board of Review Award. Insomma un vero successo.

8) Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Film del 1981, Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta è un film d’avventura, scritto da Lawrence Kasdan e basato su una storia di George Lucas e Philip Kaufman. Inutile dire che anche questa pellicola fu un vero successo, riuscendo ad ottenere il miglior incasso cinematografico dell’anno, tanto che il New York Times lo inserì nella sua lista dei 1000 migliori film di sempre. Ambientato nel 1936, I predatori dell’arca perduta racconta le gesta dell’archeologo Indiana Jones, assunto dal governo americano per trovare l’Arca dell’Alleanza, prima che Adolf Hitler e il suo esercito nazista possa accaparrarselo prima di lui. Nel cast Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina, Wolf Kahler ed Anthony Higgins. I predatori dell’arca perduta ha vinto 4 Oscar e 1 premio BAFTA. Il suo successo diede il via ad una lunga serie di altre pellicole.

7) E.T. l’extra-terrestre | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Uscito nel 1982, E.T. l’extra-terrestre è ancora oggi un grande classico per grandi e piccini. Racconta la storia del piccolo Elliott, che si ritrova faccia a faccia con un alieno, rimasto per sbaglio sulla Terra. Il ragazzino farà di tutto per aiutare il nuovo amico a ritornare a casa. Il cast è composto da Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton e da una piccolissima Drew Barrymore, in una delle sue primissime apparizioni sul grande schermo. Come in Incontri ravvicinati del terzo tipo, anche in E.T. viene mostrata e raccontata la passione che Spielberg ha per il tema degli alieni; creature che il regista sa raccontare in maniera diversa dal solito. Nelle sue pellicole sono infatti esseri buoni, non interessati a conquistare o a mettere a ferro e fuoco la Terra. Forse è proprio per questo che il dolce E.T. è rimasto nel cuore degli spettatori.

6) Il colore viola | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Tre anni dopo l’uscita di E.T., Steven Spielberg decide di deliziarci con un’altra commovente pellicola, di tutt’altro stampo, intitolata Il colore viola. Il film cerca di fare luce sulla condizione delle donne afro-americane, agli inizi del secolo scorso, soffermandosi in particolare sulla storia una di loro, Celie. La vita della ragazza è tutt’altro che facile, costretta a subire abusi e umiliazioni dagli uomini che la circondano, troverà la forza di rialzarsi, solo grazie al coraggio e all’indipendenza di altre donne come lei. La commedia drammatica ha per protagonista Whoopi Goldberg, al suo fianco Danny Glover, Margaret Avery e Oprah Winfrey. Nonostante non abbia vinto alcun Oscar, Il colore viola ricevette ben 11 nomination.

5) Jurassic Park | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Tra gli innumerevoli successi di Spielberg, come non citare Jurassic Park. Il film, uscito nel 1993 ha dato inizio ad una delle saghe più longeve di sempre, oltre ad essere una delle prime a sperimentare il metodo della CGI ad alto budget. Tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park racconta delle vicende avvenute su Isla Nublar; qui il paleontologo Alan Grant e la paleobotanica Ellie Sattler rimangono sorpresi nello scoprire dell’esistenza di un parco divertimenti interamente dedicato a dinosauri veri, che lì vivono. Gli animali sono frutto del lavoro genetico del dottor Henry Wu, che è riuscito a clonare gli animali estinti, riportandoli in vita. Ma cosa accadrebbe se i sistemi di controllo dovesse collassare? Anche Jurassic Park, come le altre pellicole qui elencate, può vantare numerose vittorie prestigiose: 3 premi Oscar e 1 premio BAFTA.

4) Schindler’s List – La lista di Schindler | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Nello stesso anno di uscita di Jurassic Park, Spielberg è in grado di creare anche un’altra pellicola indimenticabile, di tutt’altro stampo: Schindler’s List. Il dramma storico è basato sulla biografia di Oskar Schindler, vissuto ai tempi della Shoa e divenuto famoso per l’aiuto prestato a centinaia di ebrei, ai tempi della deportazione. L’uomo, un imprenditore tedesco, grazie al suo acume, riuscì a salvare circa 1200 persone, portandole a lavorare per lui, nella sua fabbrica di tegami e pentole. La pellicola, in grado di narrare le gesta di un uomo ai tempi del nazismo, hanno permesso a Spielberg di scostarsi dai suoi film precedenti, creando un film emozionante, che tutti dovrebbero vedere almeno una volta. Il film, che vinse ben 7 Oscar, 3 Golden Globe, oltre ad altri numerosi riconoscimenti, vede la partecipazione di Liam Neeson nei panni del protagonista, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall ed Embeth Davidtz.

3) Salvate il soldato Ryan | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Film del 1998, Salvate il soldato Ryan ha permesso al regista di dedicarsi alla storia vera dei Fratelli Niland. La pellicola è ambientata durante i giorni del D-Day; qui la compagnia del Capitano Miller è costretta a lanciarsi in un’eroica battaglia contro i tedeschi. Quando a Washington il maggiore Marshall viene a sapere che in guerra sono già morti tre dei quattro figli della famiglia Ryan, decide di organizzare un’operazione di salvataggio, capitanata proprio da Miller, per riportare l’unico superstite a casa. Il film è interpretato magistralmente da due grandi attori di fama mondiale: Tom Hanks e Matt Damon. Sembra quasi inutile dire che Salvate il soldato Ryan ha vinto 5 Oscar e 2 Golden Globe.

2) The Terminal | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Un altro film con protagonista Tom Hank che vale la pena di citare è The Terminal. Il film del 2004 è ambientato quasi interamente in un aeroporto e racconta di Viktor Navorski, un uomo della Cracosia, che giunge all’aeroporto John F. Kennedy di New York salvo poi scoprire che il suo passaporto non è più valido. Da quel momento, Viktor non potrà entrare in America, ma nemmeno tornare a casa, a causa di una guerra, scoppiata nel proprio Paese d’origine. All’uomo non rimarrà altra scelta che attendere che la situazione si sblocchi, proprio all’interno dell’aeroporto. Anche The Terminal è ispirato ad una storia vera, in particolare a quella di Mehran Karimi Nasseri, un rifugiato iraniano, noto per aver vissuto nell’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle per ben 18 anni.

1) La guerra dei mondi | Ecco i 10 migliori film di Steven Spielberg

Chiudiamo la nostra serie di migliori film di Steven Spielberg con una pellicola del 2005, La guerra dei mondi, che ha per protagonisti Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Miranda Otto e Tim Robbins. Qui il regista torna sul tema degli alieni, questa volta in una visione diversa dalle precedenti pellicole. Seguiamo infatti le vicende di Ray Ferrier, un uomo separato che vede i figli Rachel e Robbie una volta al mese. Proprio durante i giorni in cui potrà stare con loro, qualcosa sembra non andare. In cielo si forma una strana nube da cui piovono saette e fulmini, mentre dal terreno enormi crateri aperti fanno emergere gigantesche macchine aliene, che iniziano a distruggere ogni cosa. Ray dovrà fuggire, per tentare di salvare i propri figli.

Una pioggia di riconoscimenti

Siamo certi che, anche se non avete mai assistito alle pellicole elencate, in molti di voi ne hanno comunque sentito parlare. È la prova che Spielberg è davvero uno dei registi più grandi del nostro tempo. Lo dimostrano anche i numerosi premi da lui vinti come Miglior Regista, riuscendo infatti a conquistare, solo in questa categoria, 3 premi Oscar, 4 Golden Globe, 1 premio al Festival di Cannes, 1 al Festival di Berlino, 1 ai Nastri d’Argento, 1 al Festival di Venezia, 3 David di Donatello, 1 premio BAFTA e 1 premio César. Non dimentichiamo poi le candidature, che ammontano a 30. Non a caso, nel 2007 è stato inserito dal The Daily Telegraph, al 26º posto nella lista dei 100 geni viventi. Quindi che state aspettando? Correte subito a recuperare questi film che sicuramente rimarranno ben impresse nella storia del cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.