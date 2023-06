The Callisto Protocol: rivelata la data d’uscita del DLC

Rivelata la data d’uscita del primo DLC che espande la campagna di The Callisto Protocol. Scopriamo i dettagli in questa news

Fin dal suo primo annuncio ufficiale, avvenuto nel corso della cerimonia dei The Game Awards 2020, l’horror fantascientifico di Striking Distance Studios ha riscosso grande interesse nella community di appassionati. Questo anche perché a partecipare al progetto come game director compare anche Glen Schofield, ovvero il creatore di Dead Space, considerata tra le migliori saghe horror degli ultimi anni. Ora The Callisto Protocol si prepara a ricevere un DLC che amplierà la storia del gioco, la cui data d’uscita è stata da poco rivelata.

Prepare for Final Transmission, the heart-pounding final chapter of The Callisto Protocol. Play 48 hours early on June 27, exclusively on PlayStation, followed by a wider release on June 29 for all other platforms. pic.twitter.com/m6aBxqMGto — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) June 16, 2023

Ecco la data d’uscita per il DLC di The Callisto Protocol

Dopo un’uscita purtroppo non proprio esente da critiche (se ve la siete persa, trovate a questo link la nostra recensione in merito), The Callisto Protocol torna sotto i riflettori con il primo DLC narrativo, la cui data d’uscita sarà il prossimo 29 giugno. L’annuncio, giunto con un tweet pubblicato direttamente dall’account ufficiale degli sviluppatori (che potete visionare anche qui sopra, assieme al breve trailer che lo accompagna), rivela che il contenuto permetterà di vivere il capitolo finale della trama, e dunque dovrebbe fungere da epilogo per le vicende di Jacob Lee. Se avete già acquistato il Season Pass del gioco potrete scaricare il contenuto aggiuntivo senza costi extra, e, se siete utenti PS4 o PS5 avrete la possibilità di giocarvi addirittura a partire dal 27 giugno, con ben due giorni di anticipo.

E voi che cosa ne pensate? Avete giocato al titolo base e siete curiosi di scoprire che cosa vi attende in questo nuovo contenuto scaricabile? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.