Bridgerton Stagione 3: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

In attesa della sua uscita, è arrivato il momento di scoprire qualcosa di più sulla nuovissima stagione 3, di Bridgerton

Siete fan di Bridgerton e dopo mesi di assenza non state più nella pelle nello scoprire cosa ci riserverà la terza stagione? Bene, siete nel posto giusto! In questo articolo troverete un sacco di notizie riguardo i prossimi episodi. Mettetevi comodi e continuate a leggere per scoprire la data d’uscita, la trama, i nuovi membri del cast e tutto ciò che sappiamo sull’iconica serie in costume, targata Netflix.

La trama | Bridgerton 3 uscita

Se la prima stagione aveva raccolto attorno a sé un nutrito numero di spettatori, grazie alla storia d’amore fra Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings, nella seconda ci eravamo invece soffermati sul fratello di lei, Anthony. Con grande sorpresa la stagione 3 non racconterà le vicende di Benedict, secondo figlio maschio della famiglia Bridgerton, bensì di Colin Bridgerton e di Penelope. Nei romanzi da cui lo show è tratto, Colin è protagonista del quarto volume dalla saga letteraria di Julia Quinn, intitolato Un uomo da conquistare; nella serie si è però deciso di anticipare questi eventi.

Jess Brownell, showrunner della serie ha commentato questa decisione:

Sento veramente che è arrivato il momento di Colin e Penelope. Abbiamo visto entrambi i personaggi sin dalla prima stagione ed abbiamo già investito molto su di loro. Sappiamo chi sono. Nella scorsa stagione ci sono stati dei momenti in cui Colin era sul punto di realizzare che Penelope prova qualcosa per lui, ma non ci è ancora arrivato del tutto. Invece che procedere cautamente con questa dinamica, abbiamo voluto affrontarla direttamente nella loro stagione. Ci è davvero sembrato il momento perfetto.

Nella stagione 3 rivedremo quindi Penelope che, convintasi a lasciar perdere la sua cotta per Colin Bridgerton, a causa di alcuni commenti denigratori che il ragazzo ha fatto su di lei, ha deciso di trovare marito. La ragazza è alla ricerca di uno sposo che però le lasci l’indipendenza adeguata per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Sfortunatamente, la poca stima che Penelope ha in sé stessa e la lontananza dall’amica Eloise, non le renderanno la vita facile. Nel frattempo Colin, tornato da un viaggio estivo, rimane di sasso nello scoprire che Penelope lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, decide di aiutarla a trovare marito.

Il cast | Bridgerton 3 uscita

Anche nella prossima stagione Colin e Penelope, stavolta protagonisti, saranno interpretati rispettivamente da Luke Newton e Nicola Coughlan. Al loro fianco rivedremo anche Jonathan Bailey, protagonista della seconda stagione, nei panni di Anthony e Ruby Stokes, in quelli di Kate. Ritorneranno poi Julie Andrews (Lady Whistledown), Ruth Gemmell (Lady Violet), Luke Thompson (Benedict), Claudia Jessie (Eloise), Will Tilston (Gregory), Florence Hunt (Hyacinth) e Calam Lynch (Theo Sharpe). Tornerà inoltre il personaggio di Francesca, una delle figlie più piccole della famiglia, ma il suo ruolo non apparterrà più a Ruby Stokes, bensì ad Hannah Dodd.

Come ogni nuova stagione che si rispetti, ci saranno poi alcune new entry. Daniel Francis sarà Marcus Anderson, una persona carismatica, in grado di attirare l’attenzione di alcune matriarche dell’alta società e l’ira di altre. Sam Phillips sarà Lord Debling, un nobile dagli interessi insoliti capace, con la sua ricchezza, di ottenere il favore delle giovani donne. James Phoon sarà invece Harry Dankworth, un ragazzo bello, ma poco intelligente. Conosceremo poi Hannah New, nei panni di Lady Tilley Arnold, una donna divenuta vedova molto presto, che gestirà la tenuta del marito, vivendo in una condizione di indipendenza finanziaria e libertà sessuale.

Dobbiamo invece metterci il cuore in pace, perché il Duca di Hastings non tornerà nemmeno in questa terza stagione. Sembrerebbe infatti che il suo interprete Regé Jean Page abbia acconsentito ad un possibile recasting del suo personaggio. Stessa sorte per Phoebe Dynevor, interprete di Daphne. Da alcune indiscrezioni, sembrerebbe che anche Edwina, ossia Charithra Chandran non comparirà nella terza stagione, a causa di un altro progetto.

Lo show, prodotto da Shonda Rhimes, godrà del lavoro di una nuova showrunner, la già citata Jess Brownell. La serie TV è una produzione Shondaland e CVD Productions.

Il trailer e la data di uscita

Purtroppo, ad oggi, non abbiamo ancora né un trailer, né una data d’uscita ufficiale per la serie. Inizialmente si era pensato potesse trattarsi dei primi mesi del 2023, poi il tutto è stato rimandato a primavera. Ad oggi invece, il periodo più probabile ci sembra essere l’estate 2023. Sembrerebbe che il continuo rinvio sia dovuto a problemi a livello di trama, che non avrebbe convinto Shonda Rhimes, creatrice dello show. La Rhimes avrebbe richiesto infatti più divertimento ed una trama meno oscura. In ogni caso state tranquilli, le riprese sono già iniziate da tempo, per l’esattezza il 20 luglio 2022.

Ricordiamo inoltre che Bridgerton è stata rinnovata già per una quarta stagione, mentre si parla di uno spin off dedicato alla regina Charlotte. Se siete fan della serie potete quindi stare tranquilli, sentirete parlare di questo show ancora per molto tempo.

