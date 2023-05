In questa nuova guida, abbiamo deciso di consigliarvi i 10 migliori film dell’enigmatico regista Christopher Nolan. Andiamoli a scoprire

Controverso, visionario, complesso. Sono questi i termini che spesso sentiamo associati al regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Christopher Nolan. Le sue pellicole hanno permesso a milioni di spettatori di essere catapultati nel futuro, nel passato, nei sogni e in altri mondi. Centrali sono le tematiche legate allo scorrere del tempo e alla metafisica, riletti in chiave più o meno articolata e complessa. Non si può dire che i suoi film siano adatti ad una visione superficiale, magari come quelle che si fanno mentre si controllano le notifiche sullo smartphone. Una piccola distrazione e c’è il rischio che tutto il filo logico del film, che tanto ci aveva appassionato un attimo prima, vada in frantumi. Nonostante questo, Nolan è un artista che vale la pena di scoprire, per questo abbiamo scelto per voi dieci suoi film che proprio non dovreste perdervi. I titoli sono inseriti in ordine di uscita e non di preferenza; scegliete quello che più vi stuzzica interesse, probabilmente finirete per gustarveli tutti.

10) Memento | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Apriamo questa rubrica presentandovi uno dei primi progetti artistici di Nolan: Memento. Uscito nel 2000, il film è considerato ancora oggi una delle sue migliori creazioni. Il lungometraggio racconta di Leonard “Lenny” Shelby, un ex investigatore costretto a vivere soffrendo di perdite di memoria a breve termine. Per aiutarsi a ricordare, è solito scattare fotografie, farsi tatuaggi e prendere nota di tutto ciò che gli succede. Grazie a questi stratagemmi, sa che il suo problema è stato causato dall’attacco di due criminali, che hanno anche ucciso e violentato sua moglie. Lo scopo di vita dell’uomo è proprio quello di vendicarsi. Memento è il punto d’inizio dello stile del regista, ben distante da quella linearità utilizzata solitamente nell’ambito cinematografico e da cui, anche noi spettatori, abbiamo difficoltà a staccarci. Memento, basato su un racconto del fratello del regista, Jonathan Nolan, è interpretato da Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano e Mark Boone Junior.

9) Insomnia | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Continuiamo il nostro viaggio nelle opere di Nolan, suggerendovi un remake di un omonimo film norvegese, Insomnia, diretto originariamente da Erik Skjoldbjærg nel 1997. Uscito nel 2002, il film parla del detective Will Dormer, interpretato da Al Pacino, inviato in Alaska allo scopo di indagare su un omicidio di una giovane donna. Durante una perlustrazione, l’uomo ucciderà inavvertitamente un suo collega con cui aveva litigato da poco. Impaurito dall’accaduto, Will deciderà di non confessare. Ad affiancare Al Pacino troveremo Robin Williams, in una veste totalmente inedita. Nolan ha infatti deciso di offrire la parte del cattivo all’attore, proprio per mostrarlo al pubblico attraverso una luce ben lontana da quella in cui eravamo abituati a vederlo.

8) Batman Begins | I 10 migliori film di Christopher Nolan

In questa classifica non può mancare un altro dei film che hanno fatto grande il nome di Nolan, ossia Batman Begins, il film dedicato al supereroe Batman, del 2005. É il primo capitolo di una trilogia, composta da Il Cavaliere Oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Non poteva non trattarsi di un successo, visti i nomi che componevano il cast: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman e Morgan Freeman. Il film narra di Bruce Wayne, un americano multimiliardario dal passato tormentato, desideroso di vendetta. Il suo obiettivo? Joe Chill, colpevole di aver ucciso i suoi genitori. Una serie di circostanze lo riporteranno a Gotham City, dopo un lungo periodo di assenza. Troverà una città diversa, soffocata dalla criminalità. Il film ottenne uno straordinario successo grazie al fantastico lavoro davanti e dietro le telecamere, che hanno reso Batman Begins un film indimenticabile anche per i non amanti dei supereroi.

7) The Prestige | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Proseguiamo questo viaggio tra i migliori lungometraggi di Nolan, consigliandovi The Prestige. Il film, del 2006, è tratto dall’omonimo romanzo di Christopher Priest. Siamo nella Londra dell’età vittoriana, epoca in cui Robert Angier ed Alfred Borden, due maghi-illusionisti, si sfidano ogni sera in una lotta di illusioni e spettacoli al limite della realtà. Dopo una serie di tristi eventi, la competizione diviene duello, il duello diviene ben presto ossessione. Perdendo quasi il lume della ragione, i due iniziano a fronteggiarsi con prove al limite tra la vita e la morte. La riuscita del film fu l’ennesima prova delle capacità di Nolan. Il regista è riuscito infatti a narrare visivamente una storia difficile da trasporre, poiché narrata attraverso le pagine dei diari dei due protagonisti. Il risultato è una pellicola che, pur prendendo spunto da un racconto già esistente, non tradisce la visione di Nolan e del suo stile. I protagonisti di The Prestige sono interpretati da Christian Bale e Hugh Jackman. Al loro fianco Michael Caine, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, con la partecipazione di David Bowie, nel ruolo di Nikola Tesla.

6) Il Cavaliere Oscuro | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Il Cavaliere Oscuro è il secondo capitolo della trilogia dedicata a Batman, iniziata con Batman Begins e conclusasi con Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno. Questa seconda parte è impregnata di emozione soprattutto perché si tratta di una delle ultime pellicole a cui Heath Ledger prese parte, prima della sua prematura scomparsa. Quello ne Il Cavaliere Oscuro è probabilmente la parte che ha reso indimenticabile l’attore, calatosi magistralmente nei panni di Joker, un folle criminale che si troverà faccia a faccia con Batman dopo aver commesso una rapina in una banca corrotta dalla mafia. Al fianco di Heath Ledger, ritroviamo Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman e Morgan Freeman, ma anche Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal e Monique Gabriela Curnen. Alla sua uscita, nel 2008, si confermò come il film dedicato ad un supereroe con maggior successo, grazie ai suoi incredibili incassi al botteghino e due premi Oscar.

5) Inception | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Gli amanti delle opere di Christopher Nolan probabilmente hanno dato per scontata la presenza di questo film in questa rubrica. Del resto, come si potrebbe non fare menzione di Inception, pellicola che il regista ha sia scritto che diretto, nel 2010. Con la possibilità di poter trasformare una sua idea in un’opera cinematografica, ecco che Nolan torna ad uno dei temi che tanto gli stanno a cuore, sviluppato in maniera atipica e stratificata: il sogno. La pellicola racconta di Dominic “Dom” Cobb, un uomo dalla straordinaria capacità di inserirsi nei sogni altrui, così da svelarne i segreti più profondi, radicati nel subconscio. Un giorno viene contattato da Saito, un potente uomo d’affari giapponese, che gli affida la missione di entrare nella sua mente, per eseguire un’estrazione. Non tutto però andrà come previsto. Inception fu l’ennesimo film di straordinario successo del regista, permettendogli di vincere ben 4 Oscar: Miglior fotografia, Miglior effetti visivi, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro. Il film ha contribuito a rendere il suo protagonista, Leonardo DiCaprio, ancora più celebre e apprezzato nel mondo del cinema. Al suo fianco troviamo Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Elliot Page, Marion Cotillard e Tom Hardy.

4) Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Passiamo ora all’ultimo capitolo della trilogia che ha reso Christopher Nolan un regista magistrale anche quando si tratta di supereroi: Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno. In questa pellicola, del 2012, Christian Bale ritorna nei panni di Batman o meglio, sarà costretto a farlo dopo essere sparito dalla circolazione per otto anni. Il motivo del ritorno? Un nuovo criminale mascherato, di nome Bane, in grado di rompere quel periodo di pace che aveva regnato su Gotham City sino a quel momento. Nonostante la pesante ombra che il capitolo precedente avrebbe potuto gettare su questo nuovo film, Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno riesce comunque nel suo intento di creare uno show di tutto rispetto e degno delle altre parti che compongono la trilogia. Non deve essere stato facile per Nolan tornare sul set di questo film dopo lo straordinario successo del precedente e soprattutto dopo la prematura scomparsa di Ledger. Eppure ci riesce, conquistandosi un Saturn Award ed un Afi Awards. Questa nuova pellicola vede tra le new entry Tom Hardy, nei panni del criminale Bane e Anne Hathaway in quelli di Catwoman.

3) Interstellar | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Interstellar è probabilmente uno dei film più conosciuti del regista, tanto da ricevere ben quattro candidature all’Oscar, vincendo nella sezione Migliori effetti speciali. La pellicola, uscita nel 2014, è rimasta e rimane tuttora nel cuore di pubblico e critica. I protagonisti Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine, ci proiettano in un XXI secolo difficile, in cui terribili tempeste di sabbia devastano l’agricoltura. Un giorno Joseph Cooper, un ex ingegnere della Nasa, scopre che la camera della figlia ha qualcosa che non va: la sabbia depositatasi è in grado di formare delle coordinate binarie che permettono all’uomo l’accesso ad un centro segreto della Nasa. Proprio qui Joseph scoprirà l’esistenza di porte spazio temporali, utili a viaggiare in diverse zone dell’universo.

2) Dunkirk | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Un altro film, molto fortunato, che merita di essere consigliato è Dunkirk. Il film, ambientato durante la Seconda Guerra mondiale, ci riporta al 1940, durante l’evacuazione di Dunkerque, un piano di evacuazione navale delle forze Alleate, costrette a ritirarsi, dopo essere state raggiunte e accerchiate dalle unità corazzate tedesche. Si tratta di un film corale, interpretato da Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Cillian Murphy, Mark Rylance, Tom Hardy e Kenneth Branagh. Anche in questo caso, Nolan decide di mettere a frutto le sue doti, raccontando una storia da tre punti di vista differenti: la terra, il mare e l’aria. Ma non è tutto, perché per ognuno dei tre punti di vista, il regista ha scelto un arco temporale differente, di durata diversa che però si intrecciano tra loro. Sta allo spettatore ricreare l’arco narrativo logico. Il film è stato candidato a molti premi, aggiudicandosi ben 3 Oscar.

1) Tenet | I 10 migliori film di Christopher Nolan

Chiudiamo con Tenet, una delle ultime fatiche di Nolan, che ha scritto, diretto e co-prodotto il film al fianco di Emma Thomas. La pellicola, uscita nel 2020, ha per protagonisti John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki. Tenet racconta di un agente segreto, inviato con lo scopo di fermare lo scoppio della terza guerra mondiale. Per farlo dovrà affrontare missioni fuori dalla fisica ordinaria. Una nuova tecnologia incombe sul mondo, rischiando di cambiare le leggi del tempo per sempre. Come in molte altre pellicole, anche in questo film uno dei temi centrali è il tempo; qui viene raccontato in maniera forse ancora più complessa per lo spettatore, che certamente non riuscirà a capirlo al meglio, solo seguendolo distrattamente le scene. Con una buona dose di concentrazione però, utile a capire ogni dinamica, la visione del film può dimostrarsi davvero appagante.

Nuovi progetti

Il successo e la popolarità di queste pellicole è probabilmente innegabile. Non a caso questi film sono nati da un talento artistico che ha permesso a Nolan di entrare di diritto tra l’elenco dei registi moderni più conosciuti e apprezzati, oltre che detentore del record di incassi al botteghino. I fan non vedono l’ora di assistere ad Oppenheimer, uno dei film più attesi del 2023. La pellicola, che uscirà il prossimo 20 luglio, racconterà la storia di J. Robert Oppenheimer, l’uomo che guidò il progetto Manhattan, che portò alla realizzazione della bomba atomica, lanciata dagli americani sulle città di Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Noi di tuttoteK siamo impazienti di conoscere cosa avrà in serbo Nolan questa volta.

