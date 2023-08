Toto Cutugno, icona della musica italiana nel mondo, si è spento a Milano. Cantante, autore, si era contraddistinto anche per la conduzione di molti programmi tv

Aveva da poco compiuto 80 anni il famosissimo cantante toscano. Poche ore fa però, la triste notizia, Toto Cutugno, si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte è stata rilasciata dal suo manager Danilo Mancuso, che ha sottolineato come Toto si fosse aggravato negli ultimi mesi, dopo una malattia durata anni. Il triste annuncio ha già fatto il giro del mondo, lasciando senza parole tutti coloro che hanno amato la sua musica. Ripercorriamo allora alcune tappe della sua brillante carriera.

Una straordinaria carriera | Toto Cutugno: addio al cantante de “L’italiano”

Toto Cutugno, nato il 7 luglio 1943 a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, ma ben presto trasferitosi a La Spezia, cresce con la musica nel sangue. A nove anni suona già il tamburo in una banda, poi passa alla batteria e alla fisarmonica. Sarà proprio come batterista che inizierà la sua carriera, nella prima metà degli anni ’60. Passerà al canto solo dopo aver formato gli Albatros, nel 1974, con cui parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo, classificandosi terzo con la canzone Volo AZ504.

Sarà nel 1976 che deciderà di tentare la strada solista, pur con diverse difficoltà. Il suo primo vero successo arriverà infatti un anno dopo, con il brano Donna donna mia. Sono gli anni in cui inizia a farsi riconoscere anche per le sue doti da compositore, creando brani per altri interpreti, sia italiani che stranieri, un nome su tutti, Adriano Celentano. Gli anni ’80 sono ricchi di successi per Cutugno e certamente non possiamo non citare il pezzo che lo ha consacrato alla musica, portando il suo nome anche alle nuove generazioni. Stiamo ovviamente parlando de L’italiano; il brano con cui, nel 1983 partecipò a Sanremo. La canzone si classificò solo quinta, ma fu un vero e proprio successo, imponendosi per settimane al primo posto della classifica italiana ed europea, tanto da essere tradotto ed inciso nuovamente, in diverse lingue e divenendo il brano simbolo della cultura italiana nel mondo.

Nel 1990, Toto Cutugno taglia un altro grande traguardo, che solo pochissimi altri italiani sono stati in grado di raggiungere: vincere l’Eurovision Song Contest. Il cantate riesce nell’intento con il brano Insieme: 1992 che lo porterà dritto alla conduzione della manifestazione, l’anno seguente, in coppia con Gigliola Cinquetti, prima vincitrice italiana della storia, nel 1964. Dopo di loro, solo i Måneskin sono riusciti nell’intento, nel 2021.

Anche conduttore televisivo

Il talento di Toto Cutugno non si ferma qui. L’artista è riuscito, con grande disinvoltura, a passare dalla musica alla conduzione di programmi tv di grande successo. Uno su tutti, Domentica In, su Rai 1, nelle edizioni 1987-1988 e 1992-1993. La conduzione di questo programma gli aprì le porte a molti altri spettacoli tv. Oltre alla già citata conduzione dell’Eurovision Song Contest, la Rai gli ha affidato negli anni numerosi programmi tv, da Stasera mi butto e… tre! (1992) a I fatti vostri (1998-2000); da Telethon (1998-2000), passando per Sanremo Estate (2004), al Festival di Castrocaro (2004), fino ad arrivare alla sua ultima partecipazione televisiva, nelle vesti di Coach, nel programma Ora o mai più (2019).

I funerali dell’artista si svolgeranno giovedì 24 agosto alle ore 11, nella Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56, a Milano.

