La moglie di Frankenstein, progetto cancellato da Netflix

Sembra che La moglie di Frankenstein non sarà più acquistato da Netflix, che ha cancellato il progetto dalla propria agenda

La moglie di Frankenstein (The Bride in originale) non sarà più prodotta da Netflix: il colosso dello streaming ha deciso, infatti, di rinunciare alla produzione del remake con Christian Bale e Penélope Cruz, diretto da Maggie Gyllenhaal. Se così a inizio agosto era apparsa la notizia che a capo del remake de La moglie di Frankenstein del 1935 ci sarebbe stata Maggie Gyllenhaal e che la produzione della pellicola sarebbe stata affidata a Netflix, oggi c’è una recisa smentita.

Il film avrebbe dovuto riportare in auge uno dei mostri di Universal, la sposa di Frankenstein, e per la parte della protagonista si era pensato a Penélope Cruz, affiancata da Christian Bale per il ruolo del Dottor Frankenstein. Secondo alcuni, le ragioni che avrebbero spinto Netflix ad abbandonare il progetto dipendono dallo sciopero di sceneggiatori e attori, attualmente in corso.

Il remake de La moglie di Frankenstein cancellato dall’agenda Netflix

Per il remake, Netflix aveva inizialmente stanziato un budget di 80 milioni di dollari e le riprese sarebbero dovute iniziare nei primi mesi del 2024. Considerata l’uscita di scena del colosso dello streaming dal progetto, è opportuno ipotizzare che il film resterà per il momento in stand by, in attesa di trovare nuovi produttori. Quella tra Netflix e Gyllenhaal sarebbe stata la seconda collaborazione dopo l’adattamento dal romanzo di Elena Ferrante La figlia oscura, con Olivia Colman e Dakota Johnson.

Il remake diretto da Gyllenhaal non era, inoltre, l’unico in lavorazione: anche con Guillermo del Toro, infatti, Netflix avrebbe stretto una partenership per dar vita al personale adattamento di Frankenstein. Un lavoro a cui del Toro si è dedicato per lunghi anni e che vede protagonisti Mia Goth, Oscar Isaac e Andrew Garfield. Data la somiglianza tra le due opere, sebbene trama, regia e cast daranno vita a due risultati completamente diversi, è possibile che Netflix abbia deciso di concentrare le energie sul titolo più accattivante, visto anche l’enorme successo che le opere di del Toro, dal suo Pinocchio, vincitore di diversi premi, alla serie antologica Cabinet of Curiosities, hanno portato alla piattaforma.

