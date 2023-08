Alfa Romeo F1 Team x BOOGIE Art Car: graffiti ad alta velocità

Arte e motori si fondono con Alfa Romeo F1 Team x BOOGIE Art Car. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

L’Alfa Romeo F1 Team, in collaborazione con l’artista di fama mondiale BOOGIE, sta portando avanti un progetto artistico eccezionale: l’Art Car. Questa iniziativa ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo e si sta dirigendo verso un entusiasmante fine settimana al Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Dopo un anno di viaggio che ha attraversato la Svizzera e il Regno Unito, l’Art Car sta giungendo a una conclusione epica nei Paesi Bassi, con una serie di attività coinvolgenti per i fan. La vettura, dipinta inconfondibilmente nello stile di BOOGIE, è stata presentata nella maestosa cornice delle Alpi svizzere.

L’opera d’arte sulla carrozzeria racchiude simboli e significati profondi, come l’unione del team e la velocità intrinseca alla Formula Uno. Questo progetto non è solo un’opera d’arte, ma un tributo alla filosofia del team e all’energia dei fan. Il coinvolgimento dei fan è stato un pilastro chiave di questa iniziativa. Grazie a JigSpace, i fan possono godere di una rappresentazione in realtà aumentata dell’Art Car comodamente da casa. L’auto ha fatto il suo debutto in una serie di eventi pubblici, culminando in una mostra d’arte presso il Dolder Grand Hotel a Zurigo.

Alfa Romeo F1 Team x BOOGIE Art Car: un nuovo binomio!

Durante il Gran Premio d’Olanda, l’Art Car occuperà un posto d’onore nella Fan Zone, dove i fan potranno ammirarla e catturarne la bellezza attraverso le loro fotocamere. Inoltre, una collezione di abbigliamento in edizione limitata di CODE ZERO, ispirata all’arte di BOOGIE, sarà disponibile nello stesso stand. L’Art Car non è solo un’esperienza fisica, ma si è anche estesa al mondo virtuale. Gli appassionati di videogiochi possono scaricare la livrea dell’Art Car nel videogioco ufficiale di F1, consentendo a tutti di partecipare alle celebrazioni. L’apice di questa straordinaria iniziativa sarà un’asta, dove oggetti unici legati all’Art Car verranno offerti, inclusa la possibilità di aggiudicarsi l’Art Car stessa.

Tutti i proventi andranno a sostegno di Save the Children, il partner benefico del team. L’Alfa Romeo F1 Team x BOOGIE Art Car ha catturato l’immaginazione dei fan e ha creato un legame unico tra l’arte, il motorsport e la beneficenza. Questo progetto ha dimostrato come il mondo dello sport e dell’arte possano unirsi per creare un’esperienza coinvolgente e significativa per tutti.

Per tutte le novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.