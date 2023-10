The Sandman: Thor e Loki nella seconda stagione?

The Sandman è stato un successone su Netflix e per questo è stata annunciata la seconda stagione che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe mostrare gli dèi norreni, tra cui Thor e Loki

La prima stagione di The Sandman, ispirata all’opera originale di Neil Gaiman, racconta la storia del Dio dei Sogni, Morfeo, nel tentativo di rimediare agli errori che ha commesso durante la sua intera esistenza. La serie ha riscontrato un enorme successo, la seconda stagione quindi era piuttosto prevedibile che venisse girata. Abbiamo avuto modo di ammirare le figure mitologiche greche, stavolta pare invece che in The Sandman vedremo Thor e Loki, le due divinità principali della mitologia norrena e a rivelarlo è il noto insider Daniel Ritchman.

The Sandman: non solo Thor e Loki!

L’arrivo del Dio del Tuono e del Dio dell’Inganno sono delle grandi aggiunte al mondo creato da Neil Gaiman, ma pare che non saranno gli unici grandi personaggi ad entrare nel mondo di The Sandman. Thor e Loki, infatti, secondo i moderatori del Subreddit DCEU Leaks, saranno affiancati da Odino e Ade, due figure fondamentali della mitologia norrena e greca, ma non è tutto. Come possiamo dedurre dalle foto del set, la seconda stagione parlerà della storia straziante del figlio di Morfeo e Calliope: Orpheus. Infine, prima dello sciopero si vociferava che Esme Creed-Miles fosse in trattative per interpretare il ruolo di Delirio e Alexander England il ruolo di Distruzione, altri due eterni della storia a fumetti di Neil Gaiman.

Gli dèi norreni hanno un ruolo chiave nel mondo di The Sandman, Thor, Loki e Odino infatti, in un audiodrama di Audible, intitolato The Sandman: Season of Mists, il trio si reca nel mondo dei sogni da Morfeo in cerca della chiave per l’Inferno. In questa storia, Thor è diverso dalla controparte Marvel, è un omaccione poco intelligene, muscoloso, barbuto, rozzo, rude e ubriaco, una versione molto più fedele al Thor mitologico, Odino al contrario è minuto, saggio, incappucciato e porta con sé i suoi due corvi Huginn e Muninn, Loki ha un ruolo più cruciale nella storia, mettendo più volte in difficoltà Morfeo, mostrandosi un avversario temibile. Scoprirete se questi rumor saranno veri col passare dei mesi, su tuttotek potete rimanere aggiornati riguardo The Sandman e altri film e serie tv.

