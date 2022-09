The Fabelmans: un nuovo film di Steven Spielberg

S tanding ovation al Toronto International Film Festival per il nuovo attesissimo film di Steven Spielberg. The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema che uscirà il 15 dicembre 2022 con 01 Distribution

Il 12 settembre 2022, a Roma, dopo una calorosa accoglienza all’anteprima mondiale del film sabato 10 settembre alla 47′ edizione del Toronto International Film Festival, con una lunga standing ovation e un entusiasmo unanime da parte della critica, Leone Film Group e Rai Cinema sono lieti di presentare il trailer italiano del film: the Fabelmans.

Il nuovo attesissimo film del quattro volte Premio Oscar Steven Spielberg, già definito dal NY Post: “il film più bello dell’anno”.

Trama del film: The Fabelmans

Il film diretto da Steven Spielberg, è una storia semi-autobiografica, basata sull’infanzia del regista, in particolare si ispira al periodo in Arizona. Il film tratta la storia di Sam Fabelman, un ragazzo cresciuto per l’appunto in Arizona, nel periodo del secondo dopoguerra, che grazie all’amore di sua madre per il cinema, si appassiona anche lui.

Ma un giorno il ragazzo scopre uno sconvolgente segreto familiare, ed esso si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità.

Cast del film: The Fabelmans

Nel ruolo del giovane aspirante regista (Sammy Fabelman) abbiamo Gabriel LaBelle, attore che ha interpretato già diversi ruoli come: The Predator, American Gigolo, la serie), a seguire Mitzi la madre del ragazzo interpretata da Michelle Williams, candidata già all’Oscar per ben 4 volte. E poi ancora Paul Dano, padre di Sammy (Burt).

Seth Rogen, che interpreta il ruolo di Bennie Loewy, migliore amico di Burt e zio onorario dei figli di quest’ultimo. Mentre per il candidato all’Oscar abbiamo Judd Hirsch, che interpreta Boris, zio di Mitzi.

Direzione e produzione del film: The Fabelmans

Diretto da Steven Spielberg, The Fabelmans, il film è stato scritto dallo stesso Steven Spielberg e dal drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista e candidato all’Oscar per le sue sceneggiature di Lincoln e Munich.

Per la produzione del film invece abbiamo Kristie Macosko Krieger, che ha già prodotto: West Side Story, e The Post, Carla Raij, Josh McLaglen, e di nuovo Steven Spielberg e Tony Kushner.

Musica, costumi e montaggio del film: The Fabelmans

La musica è di John Williams, cinque volte premio Oscar, i costumi invece sono di Mark Bridges. Mentre lo scenografo è Rick Carter, due volte vincitore dell’oscar. Per quanto riguarda il montaggio abbiamo Michael Khan ACE e Sarah Broshar, tre volte vincitrice dell’Oscar. Direttore della fotografia del film è Janusz Kaminski, due volte vincitore dell’Oscar.

E voi? Siete curiosi di andare a vedere il nuovo attesissimo ultimo capolavoro di Steven Spielberg, per noi come sempre la vostra opinione è importante perciò fatecelo sapere nei commenti.

