Netflix e Waze insieme per l’uscita de Il mostro dei mari

Nasce una collaborazione tra Netflix e Waze in vista dell’uscita del film di animazione Il mostro dei mari sulla piattaforma streaming

Venerdì 8 luglio fa il suo debutto su Netflix il film di animazione Il mostro dei mari e per celebrarne l’uscita, la piattaforma digitale ha stretto una collaborazione con la celebre app di navigazione gratuita Waze. Gli utenti che usufruiscono dell’app possono infatti godere di un’esperienza di guida totalmente inedita, con il Mood e il puntatore di navigazione di Waze che si presentano in una veste completamente nuova, ispirata proprio al film in uscita su Netflix. Scopriamo i dettagli di questa iniziativa.

Netflix e Waze: l’iniziativa per Il mostro dei mari

A partire da venerdì 8 luglio dunque, data di uscita del cartone animato, sarà possibile usare Waze con la nuova veste grafica. Il tema è dedicato al nuovo film Netflix e ai suoi protagonisti, dal famoso cacciatore di mostri Jacob Holland alla giovane Maisie Brumble, passando per le tante creature di mare e di terra che appaiono nel film.

Gli utenti di Waze potranno scegliere tra tre Moods: Blu, Giallo e Rosso, ognuna ispirata alle creature di fantasia del cartone animato. Per scegliere il proprio Mood basta aprire l’area “Il mio Waze”, selezionare il proprio nome utente e aprire l’apposita sezione. Inoltre, con questo aggiornamento dedicato gli utenti possono anche personalizzare l’icona di navigazione, sostituendola con una scialuppa di salvataggio. Anche in questo caso, è sufficiente accedere a “Il mio Waze”, selezionare poi progressivamente “Impostazioni”, “Visualizzazione mappa” e “Icona auto” e il gioco e fatto.

La trama del film

Il mostro dei mari è un film animato prodotto e distribuito da Netflix, realizzato dal regista premio Oscar Chris Williams, firma di due classici Disney come Oceania e Big Hero 6. Il film vede anche la straordinaria partecipazione di doppiatori d’eccezione come Diego Abatantuono, Claudio Santamaria e Giulia Stabile.

Jacob Holland è il più grande cacciatore di mostri, un eroe leggendario e osannato da tutti. Maisie Brumble è invece una giovane molto intraprendente, che s’imbarca sulla nave del cacciatore e insieme i due partono per un epico viaggio in acque inesplorate. In attesa dunque di vedere il cartone animato su Netflix, seguite il nostro sito per non perdere nessuna notizia sul mondo del cinema e delle serie tv.

