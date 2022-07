BeQuiet! lancia le nuove ventole Silent Wings 4 e Silent Wings Pro 4. Raggiungere nuove vette in termini di flusso d’aria e pressione statica

BeQuiet! (qui per maggiori info), il produttore tedesco di componenti per PC premium, presenta con orgoglio le serie di ventole Silent Wings 4 e Silent Wings Pro 4. La nuova serie di ventole di fascia alta migliora enormemente le prestazioni del radiatore e del dissipatore di calore. Queste ventole di fascia alta sono costruite per le massime prestazioni nelle custodie, sui dissipatori di calore e sui radiatori, offrendo non solo un flusso d’aria eccezionale ma anche una pressione statica impressionante. Le ventole dispongono anche di un nuovo meccanismo per gli angoli di montaggio, che rende più facile che mai adattare le ventole a diverse situazioni, e alcuni miglioramenti del design visivo. E con Silent Wings Pro 4, BeQuiet! ha sovralimentato le sue ventole per raggiungere velocità di rotazione estremamente elevate. Offrendo al contempo ai consumatori la possibilità di configurare queste ventole per bassa rumorosità, una modalità bilanciata rumore/prestazioni o massime prestazioni.

Dettagli tecnici delle nuove ventole Silent Wings 4 e Silent Wings Pro 4

Con la nuova serie Silent Wings 4, BeQuiet! si è concentrata sul miglioramento della pressione statica, che è di vitale importanza quando si montano le ventole su dissipatori di calore o radiatori raffreddati a liquido. Rispetto alla pluripremiata serie Silent Wings 3, le pale della ventola hanno una forma diversa e presentano un gioco della punta inferiore (1,0 mm per tutti i modelli Silent Wings 4 contro 1,2 mm per Silent Wings 3). Mentre la presa d’aria a forma di imbuto è sostituito con un’uscita dell’aria a forma di imbuto, che disperde l’aria su un’area più ampia. Queste modifiche hanno apportato un drastico miglioramento della pressione statica, rendendo quindi Silent Wings 4 la scelta migliore per dissipatori di calore o radiatori, mantenendo i livelli di rumorosità straordinariamente bassi.

Montaggio più facile e miglioramenti visivi

Silent Wings 4 è dotato di due diversi angoli di montaggio: angoli a perno in gomma privi di vibrazioni e angoli tradizionali a vite in plastica rigida. Grazie a un sistema di montaggio rielaborato è più facile che mai sostituire questi angoli, senza bisogno di attrezzi. Visivamente, le ventole ora presentano un elegante logo del produttore nero su nero. Silent Wings 4 è disponibile in due dimensioni (120 mm/140 mm) e tre diversi modelli: 3 pin, PWM e PWM ad alta velocità. I modelli normali sono più adatti come ventole del case con le loro velocità massime di 1600 giri/min (120 mm) e 1100 giri/min (140 mm). Invece, le versioni ad alta velocità sono specificamente studiate per dissipatori di calore e radiatori grazie alle loro velocità più elevate di 2500 giri/min e 1900 giri al minuto rispettivamente. Tutti i ventilatori Silent Wings 4 si basano su una collaudata combinazione di un motore del ventilatore a 6 poli con tre fasi e cuscinetti fluidodinamici per una lunga durata di 300.000 ore.

Pro 4 per le massime prestazioni

Per i consumatori che vogliono davvero senza esclusione di colpi, BeQuiet! sta introducendo Silent Wings Pro 4. Sebbene queste ventole offrano gli stessi miglioramenti di Silent Wings 4, la velocità di rotazione è stata turbo a 3000 giri/min per la versione da 120 mm e 2400 giri/min per la versione da 140 mm. Un interruttore di velocità sul retro rende facile per i clienti che non vogliono gestire le curve della ventola PWM impostare la velocità massima in base al loro utilizzo preferito. Media per un funzionamento ottimizzato per il silenzio, alta velocità per una modalità bilanciata rumore/prestazioni e Ultra High Speed ​​per le massime prestazioni.

Silent Wings Pro 4 include un tipo di angolo aggiuntivo, creato appositamente per i radiatori. Questi angoli del radiatore si adattano perfettamente alla ventola per prevenire perdite d’aria e garantire la massima pressione statica. Le ventole sono inoltre dotate di un cavo con guaina in rete di alta qualità e di un connettore per scheda madre di facile utilizzo.

Prezzi

Di seguioto elencati tutti i prezzi relativi ai vari modelli delle Silent Wings 4.

Le Silent Wings 4 120 mm > 1600 giri/min 22,90 dollari / 23,90 euro / 20,99 sterline

Silent Wings 4 120 mm PWM > 1600 giri/min 22,90 dollari / 23,90 euro / 20,99 sterline

Le Silent Wings 4 120 mm PWM ad alta velocità > 2500 giri/min 22,90 dollari / 23,90 euro / 20,99 sterline

Ed ancora Silent Wings 4 140 mm > 1100 giri/min 23,90 dollari / 24,90 euro / 22,99 sterline

Le Silent Wings 4 140 mm PWM > 1100 giri/min 23,90 dollari / 24,90 euro / 22,99 sterline

Poi abbiamo le Silent Wings 4 140 mm PWM ad alta velocità > 1900 giri/min 23,90 dollari / 24,90 euro / 22,99 sterline

Le Silent Wings Pro 4 120 mm PWM > 3000 giri/min $ 30,90 dollari / 31,90 euro / 28,99 sterline

Silent Wings Pro 4 140 mm PWM > 2400 giri/min $ 30,90 dollari / 31,90 euro / 28,99 sterline

Tutti i modelli Silent Wings 4 e Silent Wings Pro 4 saranno disponibili nei negozi dal 19 Luglio 2022.

E voi? cosa ne pensate di queste nuove ventole Silent Wings 4 e Silent Wings Pro 4 di BeQuiet! ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).