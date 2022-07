 Narzo 50i Prime: novità da realme

L‘azienda realme ha lanciato il suo nuovo narzo 50i Prime caratterizzato da un’elevata esperienza utente e funzionalità eccezionali a partire da 139 euro

realme è un brand tecnologico specializzato nella fornitura di prodotti innovativi per un’esperienza superiore dedicata agli utenti di tutto il Mondo. Fondata nel 2018, realme è il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa nel 2021, il brand di smartphone più veloce nella storia a raggiungere le 100 milioni di spedizioni. Nel Q1 del 2022, realme ha confermato la Top 4 in Europa; Top 3 in Polonia, Top 5 in Francia, Germania, Italia, Spagna e altri 11 paesi europei. L’ambizione di realme è quella di settare le tendenze e fornire prodotti che garantiscano un’esperienza indimenticabile. Impegnati a creare uno stile di vita intelligente, connesso e alla moda per i giovani, realme democratizza la tecnologia per fornire i migliori prodotti tecnologici in ogni segmento di prezzo accessibile.

L’ecosistema realme TechLife, supportato dalla strategia 1+5+T, è incentrato sugli smartphone ma si estende a 5 categorie quali smart TV, indossabili, TWS, laptop e tablet. Nonché, prodotti tecnologici a marchio realme TechLife in 3 categorie di Smart Life Care, Smart Entertainment e Smart Connect. realme ha sviluppato più prodotti tecnologici con partner innovativi per arricchire questo innovativo ecosistema.

Nuovo narzo 50i Prime

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha presentato oggi una nuova aggiunta alla gamma narzo: realme narzo 50i Prime, l’entry level più elegante. Questo smartphone è dotato di numerose funzionalità, design elegante, prestazioni elevate e processore potente per fornire un’esperienza utente elevata. realme narzo 50i Prime è lo smartphone entry level più elegante con un accattivante design a strisce verticali. Alimentato dal processore Unisoc T612, il migliore in questo segmento. Presenta un corpo ultrasottile da 8,5 mm, memoria flash ad alta velocità UFS 2.2, fotocamera con AI da 8 MP, batteria da 5000 mAh che può durare fino a 45 giorni in standby. Il realme narzo 50i Prime sarà disponibile in due colori: dark Blue e mint Green . Il prezzo partirà da 139 euro nella configurazione 3 + 32GB e sarà in offerta speciale per l’Amazon Prime day (qui per maggiori informazioni).

Dettagli tecnici e designe

realme narzo 50i Prime, lo smartphone entry level più elegante, è stato sviluppato per offrire agli utenti un’esperienza senza rivali. Si tratta di un dispositivo Ultra Slim da 8,5 mm, uno degli smartphone più sottili e leggeri nel segmento di prezzo con i suoi 182 gr. Il realme narzo 50i Prime è dotato di un nuovo design accattivante a strisce verticali ed è alimentato da un potente processore Unisoc T612 (che ha registrato un punteggio di 20,98,32 sui benchmark AnTuTu, uno dei migliori nel segmento). Octa-core 12nm fino a 1.82 GHz e adotta la struttura Cortex A75 che offre prestazioni potenti e stabili. Lo smartphone è dotato di memoria flash ad alta velocità UFS 2.2 in grado di fornire agli utenti una velocità di lettura e scrittura dei dati 3 volte superiore.

Inoltre, è dotato di una fotocamera con AI da 8 MP, che consente agli utenti di catturare più dettagli nelle loro immagini e scattare foto sensazionali con estrema facilità. La fotocamera è dotata di apertura f/2.0, obiettivo 4P e zoom digitale 4X. Lo smartphone ha anche una potente batteria da 5000 mAh che consente agli utenti di godere di 102 ore di riproduzione audio e attività non-stop, e che dura fino a 45 giorni in standby. realme narzo 50i Prime sarà disponibile in due colorazioni, Dark Blue e Mint Green, e sarà disponibile nella configurazione 3 + 32GB al prezzo di 139,99 euro. In occasione dell’Amazon Prime Day, 12 – 13 Luglio, realme narzo 50i Prime sarà in promozione su Amazon e sul sito realme all’incredibile prezzo di 109,99 euro.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo realme narzo 50i Prime? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).