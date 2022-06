Mistero a Saint-Tropez: ecco la clip esclusiva

In arrivo oggi nei cinema italiani la spassosa commedia Mistero a Saint-Tropez: ecco per voi una clip esclusiva

Medus Film, I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection presentano Mistero a Saint-Tropez, l’ultimo film di Nicolas Benamou, in uscita oggi nei cinema del nostro Paese. In occasione della distribuzione del lungometraggio, ecco una clip esclusiva tratta dalla divertentissima comedy slapstick.

Cosa sappiamo di Mistero a Saint-Tropez

Ambientato nella lussuosa “french riviera” dei primi anni ’70, Mistero a Saint-Tropez è una commedia tutta da ridere, ricca di equivoci e gag esilaranti interpretati da un cast eccezionale. Tra questi troviamo un brillante Benoît Poelvoorde, già amato per la sua magistrale interpretazione di un irascibile Padreterno nel campione d’incassi Dio esiste e vive a Bruxelles; Christian Clavier, talento della risata che ha raggiunto la fama intenzionale grazie a pellicole di successo come I visitatori, Asterix & Obelix e soprattutto Non sposate le mie figlie! e che nel film veste i panni di un nuovo inverosimile ispettore in stile Clouseau; e ancora il magnifico Gérard Depardieu, pluripremiato, osannato dalla critica e ormai annoverato nell’olimpo della storia del cinema. Completano il cast d’eccezione Thierry Lhermitte e la straordinaria Rossy De Palma, eclettica e magnetica musa dei migliori film di Almodovar (Donne sull’orlo di una crisi di nervi).

Il soggiorno estivo in Costa Azzurra dei ricchi coniugi Croissant si rivela pieno di imprevisti e incidenti sospetti. Per avviare delle indagini accurate e risolvere il caso dovranno contare sull’aiuto dell’improbabile Commissario Botta, che di certo non è il più bravo in circolazione. Quest’ultimo è pero letteralmente l’unico rimasto disponibile nella torrida estate a Saint-Tropez. Mistero a Saint-Tropez, la commedia poliziesca tutta da ridere diretta da Nicolas Benamou, è da oggi nei cinema italiani.

Cosa ne pensate della clip esclusiva? Andrete al cinema a vedere il film? Siete fan delle commedie francesi?

