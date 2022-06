Microsoft: rilascia la build 25151 di Windows 11

Microsoft ha appena annunciato una nuova build di anteprima di Windows 11 per il canale Dev, concentrandosi principalmente sulla correzione di bug e su ulteriori miglioramenti

La build 25151 di Windows 11, è quindi disponibile in questo momento per gli utenti del canale Dev, del programma Windows Insider, oltre ad alcune correzioni per l’Esplora file, tra cui un problema di ridimensionamento che potrebbe rendere le schede troppo grandi, troviamo anche importanti correzioni per i controlli energetici del menu Start.

Microsoft, nelle note di rilascio ufficiali di questa nuova build ha spiegato:

Riteniamo che una correzione di fondo nella build 25145 abbia risolto il recente problema per cui lo spegnimento tramite il menu Start non funzionava per alcuni utenti Insider (con un riavvio inaspettato) e pertanto stiamo rimuovendo questo problema dall’elenco dei problemi noti. Se continuate a riscontrare questo problema con gli ultimi aggiornamenti, segnalatelo nel Feedback Hub. È stato risolto un arresto anomalo dell’applicazione Windows Security. Aggiornata la pagina delle esclusioni nell’app Windows Security, in modo che i percorsi dei file ora utilizzino meglio lo spazio disponibile, anziché troncare quando lo spazio è ancora disponibile.

Diversi problemi noti

Inutile dire che ci sono anche diversi problemi noti, tra cui, uno che potrebbe causare un BSOD del sistema operativo dopo l’aggiornamento a questa build. Tuttavia, Microsoft afferma che l’inconveniente è presente dalla build 25145, ma non è ancora stata rilasciata una correzione.

Il colosso dell’informatica afferma:

Stiamo lavorando a una correzione per risolvere le segnalazioni secondo cui il materiale Mica e l’effetto di sfocatura Acrylic non vengono resi correttamente nelle superfici del sistema operativo come il menu Start, il Centro notifiche e altre aree. Stiamo indagando sulle segnalazioni di alcuni Insider che stanno riscontrando bugcheck con il messaggio di errore KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED in NetAdapterCx.sys a partire dalla build 25145.

Cosa ne pensate di questa nuova build 25151 rilasciata da Microsoft per Windows 11? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.