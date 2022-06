PS Plus: svelati ufficialmente i giochi gratis di luglio 2022

“Luglio, col bene che ti voglio”: ecco i tre giochi messi in offerta gratis dal titano azzurro per tutti gli iscritti al servizio PS Plus

Quando finisce un mese, si fa presto ad aprire le danze per quello entrante: con tempismo impeccabile Sony ha appena annunciato ufficialmente i giochi gratis di luglio per gli iscritti di PS Plus. Tutti e tre, come è avvenuto con il precedente trittico, sono stati recentemente al centro di un leak. Se, a tal proposito, servisse un promemoria, siete ancora in tempo per fare vostri God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. Ricordiamo inoltre che, da una settimana a questa parte, anche da noi è attiva la versione riveduta e corretta del servizio (con i molteplici tipi di abbonamento che ne derivano).

Bando alle ciance: quali sono i giochi gratis con PS Plus per il mese di luglio?

A fare da apripista tra i giochi gratis di luglio è Arcadegeddon, che a differenza di Nickelodeon All-Stars Brawl non sarà l’unico in duplice formato per gli iscritti a PS Plus. In questo sparatutto in terza persona, un malfunzionamento esoterico in sala giochi funge da pretesto per un’esperienza a cavallo tra il PvE e il PvP. Di meno introduzioni ha invece bisogno l’unico dei tre in solo formato PS4, vale a dire l’ansiogeno The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. In questo titolo, il team di sviluppo Supermassive Games ci porta un’esperienza horror in un contesto inusuale: quello dei relitti aviari della seconda guerra mondiale, con la complicità della pirateria marittima d’oggigiorno.

Il nuovo PlayStation Plus è ormai disponibile…. vi presentiamo i giochi del mese disponibili dal 5 luglio:https://t.co/rMBhWL0zuY pic.twitter.com/s3hz0rTppf — PlayStation Italia (@PlayStationIT) June 29, 2022

E poi c’è lui, che campeggia fieramente nell’immagine più grande inclusa nel tweet qui sopra. La fu mascotte di PlayStation, ormai ironicamente (e legalmente) appartenente a Microsoft, è disponibile per tutti gli iscritti al servizio nella sua ultima avventura, probabilmente la migliore. Parliamo di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, sequel canonico di Warped del 1998 (e, come tale, possibile sostituto de L’Ira di Cortex). Il gioco, pur peccando nell’eccesso di zelo nel riproporre la difficoltà della trilogia originale, ha dimostrato che il (non) primogenito di Naughty Dog ha ancora tanto da dire. Avrete tempo dal 5 luglio al primo di agosto!

