The Great Escaper sarà probabilmente l’ultimo film in cui potremo vedere Michael Caine. L’attore ha annunciato il suo addio al cinema

In occasione della sua ultima intervista, Michael Caine si è soffermato sul suo prossimo film in uscita, The Great Escaper, sostenendo che la nuova pellicola, potrebbe essere il suo ultimo lavoro. L’attore e produttore cinematografico britannico avrebbe quindi preso la decisione di ritirarsi dalle scene, all’età di 90 anni, dopo una lunghissima carriera, che lo ha portato a lavorare sia per il cinema, sia per la tv. Scopriamo le sue parole.

The Great Escaper | Michael Caine annuncia l’addio al cinema dopo The Great Escaper

Ma di cosa parlerà l’ultima fatica di Michael Caine? La pellicola si concentrerà sulla vera storia di Bernard Jordan, un veterano britannico, della Seconda Guerra Mondiale, che decide di evadere dalla sua casa di riposo, per partecipare al 70° anniversario delle celebrazioni del D-Day, in Francia. Sarà proprio Caine a prestare il volto al protagonista, Bernard Jordan. Al suo fianco Glenda Jackson, venuta mancare, a 87 anni, poco dopo la fine delle riprese. Queste le parole di Caine, nel parlare del film:

Ho amato il personaggio di Bernie. Ho pensato che fosse incredibile e scritto in modo splendido. Pensavo che col covid la mia carriera fosse finita ma sono tornato al lavoro, per realizzare questo film. Mi hanno dato un ottimo bastone da passeggio e sono stato in grado di fare le scene di cui avevano bisogno. Le facevo una sola volta, e poi cadevo. Una sola ripresa.

L’addio alle scene

L’intervista è stata anche un’occasione per l’attore di parlare del suo pensionamento. Caine ha infatti confessato di essere già, sin da ora, in pensione. Pronto a godersi la sua ultima fatica, ha confessato:

Ho 90 anni, e non riesco più camminare bene. Ho avuto la migliore vita che potessi immaginare. La moglie migliore possibile e la famiglia migliore possibile. Vorrei essere ricordato per il fatto che sono rimasto un attore per tutta la mia vita e che non ho mai mollato la mia professione.

Un addio dato con il cuore dunque, da un attore che ha amato molto il suo lavoro e che ha avuto una carriera di grande successo, chiusasi nel migliore dei modi, con grande soddisfazione per ciò che è stato fatto. Vi ricordiamo che l’uscita di The Great Escaper è prevista per il 6 ottobre, negli Stati Uniti. Continuate a seguire tuttoteK per rimanere sempre informati su eventuali news a riguardo, soprattutto per quanto riguarda la data d’uscita italiana.

