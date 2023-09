Griselda: svelata la data d’uscita su Netflix della serie con Sofia Vergara

Nelle scorse ore, Netflix ha svelato la data d’uscita sulla sua piattaforma di streaming di Griselda, la nuova serie TV con protagonista Sofia Vergara: scopriamo insieme tutti i dettagli e vediamo il nuovo teaser

Netflix si sta ancora riprendendo dal successo globale del Live Action di One Piece, già rinnovato per una seconda stagione, che le novità non cessano di arrivare. Fra Galline in Fuga, Lupin, horror coreani di vario genere e natura e chi più ne ha più ne metta, il già vastissimo catalogo della piattaforma di streaming più seguita e cercata al mondo (contate che ha più di 230 milioni di abbonati paganti al mondo) continua ad espandersi a vista d’occhio. E ovviamente non poteva che mancare lei: Sofia Vergara. Con Griselda!

Griselda fra teaser trailer e data d’uscita!

Griselda debutterà su Netflix il 25 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Netflix rilascia oggi il primo teaser, dopo che qualche giorno fa abbiamo buttato un primo sguardo alle immagini ufficiali, della nuova miniserie con protagonista Sofía Vergara dai creatori e produttori di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman e Andrés Baiz (anche regista di tutti gli episodi). La serie è composta da 6 episodi e mostra Sofía Vergara nel suo primo ruolo drammatico, come non si è mai vista prima. Oltre a interpretare la protagonista, Vergara è anche produttrice esecutiva dello show. Nel cast insieme a lei Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez).

La sinossi è la seguente:

Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

E questo è quanto! Confermata per il prossimo 25 gennaio la data d’uscita su Netflix di Griselda, la nuova miniserie con Sofia Vergara, di cui potete anche gustarvi ilt teaser trailer che trovate a metà articolo. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le novità sul mondo dei film e delle serie TV!

