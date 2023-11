Garfield il film: trailer del nuovo film con la voce di Chris Pratt

Il gatto arancione più pigro del mondo è tornato! Ecco il primo trailer del nuovo film d’animazione di Garfield

Sony ha pubblicato online il nuovo trailer di Garfield il film, nuova avventura dedicata a uno dei gatti più famosi e amati della cultura pop, nato dalla mente di Jim Davis nel 1978 in una linea di fumetti. Il protagonista avrà la voce di Chris Pratt, che ha già fatto la sua esperienza da doppiatore nel film di successo Super Mario Bros. The Movie dove ha dato la voce al protagonista Mario.

Garfield il film: trailer e nuovi personaggi

Nel trailer Garfield racconta la sua storia e come ha adottato il suo nuovo padrone John. Nel trailer possiamo notare che faremo la conoscenza di nuovi personaggi, tra cui Vic, il padre di Garfield, interpretato da Samuel L. Jackson. Anche Samuel L. Jackson non è nuovo al mondo del doppiaggio, infatti ha dato la propria voce a un altro gatto in Paws of Fury: la leggenda di Hank. Prima di tuffarsi in un mare di cibo, Garfield avverte il pubblico:

Scusatemi in anticipo, il cibo che state per vedere non sarà bello. Se avete dei bambini, questo è un buon momento per farli uscire dalla stanza.

La storia di Garfield nel cinema

Il nuovo film d’animazione con Chris Pratt non è la prima comparsa di Garfield al cinema. Prima di lui, infatti, ci sono stati i film in live action con Bill Murray in Garfield e Garfield 2, rispettivamente del 2004 e del 2006. I film, anche se stroncati dalla critica, furono un successo commerciale. I due film hanno anche ispirato i film direct-to-video Garfield Gets Real e Garfield’s Fun Fest, oltre alle serie animate Garfield and Friends e The Garfield Show. Il regista del nuovo film d’animazione sarà Mark Dindal, che ha lavorato a Chicken Little – amici per le penne e Le follie dell’imperatore, mentre la sceneggiatura è affidata a David Reynolds di Alla ricerca di Nemo. Il film è prodotto dalla Colombia Pictures e finanziato dalla Alcon Entertainment.

Il film sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo, esclusa la Cina. Davis è produttore esecutivo insieme a Bridget McMeel e Craig Sost. I produttori esecutivi sono John Cohen, Steven P. Wegner, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Namit Malhotra e Tom Jacomb. Il film arriverà nelle sale il 24 maggio 2024. Siamo entusiasti del ritorno di Garfield al cinema, non vediamo l’ora! Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema!

