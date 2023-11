Recensione auricolari JVC HA-FR17UC: ottima qualità al giusto prezzo!

In questa recensione presenteremo i nuovi auricolari JVC Earbuds HA-FR17UC. La novità di casa JVC adatta a tutte le attività

Oggi siamo qui per parlarvi, dopo innumerevoli prove e test, della novità di casa JVC, ovvero i nuovi earbuds JVC HA-FR17UC (qui per la presentazione del prodotto). Questa è l’ultima creazione in fatto di auricolari “con connessione cablata”, che pur mantenendo una fisionomia tipica delle altre creazioni, regalano anche delle piacevoli novità. Quindi bando alle ciance, e direi di passare subito alla descrizione dettagliata di questi earbuds di casa JVC.

Info e dettagli | Recensione auricolari JVC HA-FR17UC

JVC ha ampliato la propria gamma di auricolari USB-C presentando i nuovi earbuds HA-FR17UC. Questi auricolari offrono qualità audio superiore e versatilità. Sono progettati con driver al neodimio da 10,7 mm e un convertitore DAC integrato, garantendo un suono potente e cristallino. Grazie al loro design aperto e alla capacità di adattarsi al dispositivo in uso, offrono un palcoscenico acustico ampio con bassi ben definiti, assicurando un’esperienza audio coinvolgente.

Dotati di un pratico telecomando in linea con tre pulsanti, consentono un controllo facile e intuitivo del volume, della riproduzione musicale e delle chiamate telefoniche. Ed ancora, nota molto positiva, anche la possibilità di poter attivare o disattivare rapidamente il microfono. Il microfono di alta qualità, insieme alla connessione cablata, assicura chiamate chiare e definite, rendendoli adatti sia per l’uso professionale che per quello scolastico. Inoltre, la loro natura compatta e leggera li rende confortevoli anche durante lunghi periodi di utilizzo. Questi earbuds di casa JVC rappresentando davvero un ottima soluzione a quegli auricolari Bluetooth che si scaricano sempre sul più bello.

Confezione e unboxing | Recensione auricolari JVC HA-FR17UC

La confezione degli auricolari JVC HA-FR17UC è davvero molto “basic” e leggera, mantenendo delle dimensioni davvero ridotte. Sulla confezione, vengono riportate tutte le informazioni chiave. Dal nome del prodotto (con relativa immagine) alle componenti, elencando tutte le specifiche tecniche principali. All’interno della confezione, troviamo incastrate, per protezione da urti e cadute, in un cartoncino, gli auricolari. Questi sono riposti in modo da evitare danni durante il trasporto o per un eventuale caduta della confezione. In fine, oltre alle nostre cuffie, troviamo ovviamente il manuale di utilizzo.

Caratteristiche tecniche | Recensione auricolari JVC HA-FR17UC

Fattore di forma: ‎in-ear

Tecnologia di connettività: ‎cablato

Caratteristica speciale: isolamento acustico, telecomando integrato, microfono incluso, a prova di sudore

Materiale: ‎plastica

Jack cuffie: ‎USB-C

Dispositivi compatibili: ‎cellulari, laptop, desktop, tablet

Peso articolo: ‎17 Grammi

Voltaggio: ‎5

Design e materiali | Recensione auricolari JVC HA-FR17UC

Questi auricolari di casa JVC sono (esteticamente parlando) veramente belli. Gli HA-FR17UC hanno un aspetto semplice ed elegante (almeno per la colorazione nera che è quella che abbiamo potuto testare). Il cavo che va dal telecomando all’ingresso USB-C è più lungo rispetto ad altri airbuds dello stesso tipo. Inoltre, anche se così piccoli, al tatto sembrano davvero resistenti. In fine, sapere che sono resistenti all’acqua ne permette l’utilizzo anche all’aperto senza alcuna preoccupazione.

Infatti, anche se ricoperti da materiale plastico, come già detto, sono certificati per resistere agli schizzi d’acqua e al sudore. Il che li rende degli ottime compagni anche per chi ama fare escursioni, passeggiate e gite all’aperto. Soprattutto perché non dovranno preoccuparsi della ricarica come succede con gli auricolari con connessione senza fili.

Qualità audio | Recensione auricolari JVC HA-FR17UC

Eccoci arrivati al fattore più importante, e cioè la qualità audio di questi auricolari JVC HA-FR17UC. Dopo svariate prove, sulle varie piattaforme utilizzabili per lo smartworking, come Zoom e Meet. E ancora sui social e nelle semplici telefonate (anche all’esterno e in movimento), sia da PC che su smartphone, posso ritenermi ampiamente soddisfatto.

Questo perché gli JVC HA-FR17UC fanno davvero bene ciò per cui sono stati creati. Garantiscono un suono di alta qualità, paragonabile a quello offerto dai prodotti anche di fascia superiore. Riproducono un audio assai piacevole perché caldo, corposo, pulito, alto e, soprattutto, equilibrato con bassi e alti presenti nella giusta misura. Ottime non solo nelle “call”, ma per l’ascolto di qualsiasi tipo di audio, soprattutto di musica e film.

Microfono e connettività

Questi auricolari restano stabili nelle orecchie anche in movimento (ovviamente bisogna stare attenti a non lasciare il cavo penzolante per evitare di tirale giù involontariamente). Permettono buone chiamate telefoniche grazie al microfono integrato, molto preciso e che garantisce sempre una connessione stabile e affidabile. Tra le note negativa (se proprio vogliamo essere pignoli) un po’ di problemini li ho rilevati durante le chiamate all’aperto. Infatti, è stata notata qualche difficoltà di comunicazione soprattutto in presenza di vento forte o di grandi rumori. Ma bisogna ricordarsi che comunque, questi auricolari, non sono stati creati per questo.

Conclusioni e prezzi

In conclusione, dopo giorni di test e prove varie, posso dire che l’esperienza con questi nuovi JVC HA-FR17UC è andata molto bene. Oltre al prezzo, che mi sembra giusto per la qualità offerta da questi auricolari, uno degli aspetti più positivi è la comodità. Le piccole dimensioni ti fanno dimenticanti di indossarle anche dopo ore di utilizzo. Ottimo il suono, sia nelle chiamate che durante la visione di un film, o l’ascolto di musica e podcast. Molto bene anche il telecomando, con l’aggiunta (oltre ai classici tasti del volume) del tasto per l’attivazione e disattivazione istantanea del microfono. In più sono affidabili e sono apprezzabili esteticamente.

Passiamo agli aspetti negativi. Durante i test mi sono accorto di qualche sbavatura quando “stressate” da un suono molto alto (anche se raramente dovrebbero essere utilizzate con un livello di audio impostato al massimo). Qualche problemino l’ho riscontrato poi durante le telefonate all’aperto; quando si è circondati da troppo rumore o da forte vento.

In conclusione, al prezzo a cui vengono vendute, 19,99 euro, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Parliamo pur sempre di cuffie di fascia bassa. Per la qualità dimostrata, confrontata a queste mancanze, penso che il prezzo sia giusto. Inoltre vi ricordo che gli auricolari JVC HA-FR17UC sono disponibili all’acquisto su Amazon in varie colorazioni.

E voi? Cosa ne pensate di questi auricolari USB-C di casa JVC? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

8.6 AFFIDABILI PER TUTTE LE OCCASIONI Punti a favore Qualità/Prezzo

Qualità/Prezzo Comodità

Comodità Riproduzione del suono Punti a sfavore Qualche sbavatura col volume al "max"