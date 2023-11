Il creatore della serie originale rivela, attraverso un video, i primi giochi che saranno protagonisti in Squid Game: La sfida

In attesa della seconda stagione di Squid Game, avvolta ancora nel mistero, possiamo svelarvi alcuni dettagli del game show ad esso ispirato: Squid Game: La sfida. Dopo il primissimo trailer, Netflix ha deciso di pubblicare anche un altro video, così da anticipare qualche nuovo dettaglio, su ciò che vedremo.

Vecchi e nuovi game | Squid Game: La sfida, un video rivela i primi giochi

Il protagonista del video in questione è Hwang Dong-hyuk, creatore dell’amatissima serie tv, che è riuscita ad ottenere un incredibile successo mondiale, alla sua uscita. In compagnia anche di Anupam Tripathi, l’attore che ha prestato il volto ad Ali, nella prima stagione della serie, verremo accompagnati all’interno del set, che presto vedremo riempirsi di partecipanti provenienti da ogni parte del mondo e pronti a tutto pur di vincere l’ambitissimo premio in palio: 4,56 milioni di dollari.

Il video si apre mostrando il dormitorio, luogo tra i più celebri dello show originale. Appare subito chiaro quanto questo game show voglia essere federe all’originale per quanto riguarda la location, che sembra del tutto simile a quella della serie tv. C’è poi spazio per conoscere anche gli ambienti di gioco, i quali rappresentano anche un ottimo indizio per capire quali sfide affronteranno i partecipanti. Sembra proprio che ritroveremo alcuni dei giochi più amati, tra cui 1,2,3 stella, ma anche il gioco del biscotto e il tremendo gioco delle biglie. Ma non è tutto, perché sembrerebbe proprio che avremo spazio per nuovi giochi. Una delle location visitate da Hwang Dong-hyuk e Anupam Tripathi sembrerebbe un grande set, destinato forse ad una particolare versione di battaglia navale.

La data d’uscita

Squid Game: La sfida, che arriverà su Netflix il 22 dicembre, sarà composto da 10 puntate, girate tutte nel Regno Unito. Non ci resta che attendere il nuovo game show, che vedrà la partecipazione di ben 456 concorrenti. Ricordiamo inoltre che la seconda stagione dell’amatissima Squid Game è prevista, probabilmente, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. L’attesa sarà quindi ancora lunga!

