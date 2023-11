Xiaomi 13T Series: arriva la nuova campagna social!

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, ha lanciato una nuova campagna sui propri canali social con l’obiettivo di diffondere il messaggio “Everyone’s Moment Shines”. L’idea alla base della campagna nasce per promuovere il fatto che anche i momenti più ordinari possono essere trasformati in qualcosa di molto bello, e che le fotografie di tutti i giorni possono essere trasformate in capolavori.