be quiet! presenta Dark Base 701: un case ad alto flusso d’aria con un’eccezionale usabilità

be quiet!, produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, è orgoglioso di annunciare Dark Base 701. Questo case è stato progettato per portare le prestazioni e l’estetica a un nuovo livello. Con una parte superiore e frontale in rete, le premiate ventole Silent Wings 4, sottili effetti ARGB e una grande attenzione all’usabilità. Dark Base 701 include un versatile vassoio per schede madri da montare all’esterno del case e il supporto per le costruzioni invertite. Grazie all’estetica elegante, Dark Base 701 è il case ideale per i giocatori e gli appassionati di PC.

Pur succedendo al popolare Dark Base 700, Dark Base 701 adotta un approccio leggermente diverso. Dark Base 700 è stato progettato per un funzionamento quasi impercettibile, mentre Dark Base 701 è costruito per garantire un flusso d’aria elevato e prestazioni elevate. Ciò grazie a pannelli in rete completamente perforati, ideali per le ventole del case o per il raffreddamento ad acqua. Con tre ventole preinstallate Silent Wings 4 140 mm PWM ad alta velocità (massimo 1900 rpm) e allo spazio per altre cinque ventole da 120 o 140 mm. Così questo case può soddisfare i requisiti di raffreddamento dei moderni sistemi di fascia alta con facilità.

L’installazione di unità, ventole e radiatori è facile da usare per utenti di qualsiasi livello di esperienza. L’installazione di HDD e SSD è completamente priva di attrezzi. Le ventole e i radiatori (fino a 360 mm) sono installati su un telaio anteriore che può essere estratto dal case, o su un telaio superiore che scorre lateralmente da sotto il top a rete fisso. L’intero vassoio della scheda madre può essere estratto per essere assemblato all’esterno del case. Il vassoio può essere invertito con pochi semplici passaggi e sono disponibili tre slot verticali aggiuntivi per l’installazione verticale della GPU con un cavo riser opzionale. Dark Base 701 è compatibile con HDD Cage 2 per il supporto di HDD e SSD.

Funzioni utili, estetica straordinaria

Le grandi prestazioni vanno ovviamente di pari passo con l’estetica. Il design elegante e completamente nero di Dark Base 701 è esaltato da due strisce LED ARGB. Queste corrono lungo il pannello frontale e sono collegate a un hub combinato ARGB e ventola per un massimo di 8 ventole PWM e 2 dispositivi ARGB aggiuntivi.

L’I/O frontale comprende pulsanti dedicati per l’ARGB e il controller delle ventole, una porta USB di tipo C e due porte di tipo A, oltre a ingresso e uscita audio. I canali di instradamento dei cavi mantengono l’interno del case pulito e ordinato, mentre la finestra laterale in vetro temperato consente una visione eccellente dei componenti del PC. Come di consueto, be quiet! offre una garanzia completa del produttore di 3 anni.

