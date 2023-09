Festival di Venezia: il Leone d’oro a Poor Things e tutti i vincitori

Dal Leone d’oro a Poor Things di Yorgos Lanthimos, al miglior regista Matteo Garrone ecco tutti i vincitori del Festival di Venezia 2023

L’ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si è conclusa pochi minuti fa con l’assegnazione degli ultimi premi della kermesse. A vincere il Leone d’oro, è stato Poor Things. La pellicola del cineasta greco Yorgos Lanthimos, con protagonista Emma Stone, era considerato il favorito fin dalla sua presentazione in Concorso e si è portato infatti a casa il premio più ambito.

Il premio come miglior regista è andato invece a Matteo Garrone, non alla sua prima premiazione, per il film Io Capitan. Leone d’argento della giuria al film giapponese Evil Does Not Exist di Ryūsuke Hamaguchi. Migliori attori invece sono stati decretati Peter Sarsgaard per Memory di Michel Franco e Cailee Spaeny per Priscilla di Sofia Coppola, dove interpreta appunto Priscilla Presley. The Green Border di Agnieszka Holland si è aggiudicato il premio speciale della giuria mentre il giovane attore Seydou Sarr ha conquistato il premio Mastroianni al miglior attore emergente ancora una volta per Io Capitano di Matteo Garrone, che si è commosso insieme a lui in platea. Miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti per El Paraíso di Enrico Maria Artale, che ha ottenuto anche il riconoscimento alla miglior attrice.

Festival di Venezia 80: la lista di tutti i vincitori

Ecco l’elenco completo e riassuntivo di tutti i i vincitori di Venezia 80, divisi nelle varie selezioni.

CONCORSO VENEZIA 80

Leone d’oro al miglior film: POOR THINGS di Yorgos Lanthimos

Leone d’argento – Gran premio della giuria: EVIL DOES NOT EXIST di Ryūsuke Hamaguchi

Leone d’argento per la miglior regia: MATTEO GARRONE per IO CAPITANO

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: PETER SARSGAARD per MEMORY di Michel Franco

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: CAILEE SPAENY per PRISCILLA di Sofia Coppola

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Guillermo Calderón, Pablo Larraín per EL CONDE di Pablo Larraín

Premio speciale della giuria: THE GREEN BORDER di Agnieszka Holland

Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: SEYDOU SARR per IO CAPITANO di Matteo Garrone

ORIZZONTI

Miglior Cortometraggio: A Short Trip di Erenik Beqiri

Miglior sceneggiatura: El paraíso di Enrico Maria Artale

Miglior interpretazione maschile: Tergel Bold–Erdene per Ser Ser Salhi

Miglior interpretazione femminile: Margarita Rosa De Franciscoper El Paraìso

Premio speciale della Giuria: Una sterminata domenica di Alain Parroni

Miglior Regia: Mika Gustafson per Il Paradiso Brucia

Miglior Film: Una spiegazione per tutto di Gábor Reisz

LEONE DEL FUTURO PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA LUIGI DE LAURENTIIS

Ai shi yi ba qiang di Lee Hong-Chi

VENICE IMMERSIVE

Realizzazione Venice Immersive: Empereur di Marion Burger, Ilan Cohen

Premio speciale della Giuria: Flow, di Adriaan Lokman

Gran Premio Venice Immersive: Songs for a Passerby di Celine Daemen

VENEZIA CLASSICI

Miglior restauro: Ohikkoshi (In movimento), Shinji Somai

Miglior documentario sul cinema: Thank you very much, Alex Braverman

PREMIO DEGLI SPETTATORI ARMANI BEAUTY

Felicità di Micaela Ramazzotti

