Festival di Venezia 2023: quali film saranno presenti durante l’edizione?

Quali film saranno presenti durante l’edizione? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su chi potrà essere presente nell’ambito di Venezia 80

Grande attesa per l’avvio del Festival di Venezia 2023, l’80esima edizione della rassegna cinematografica italiana che, negli ultimi anni, si è presentato in maniera sempre migliore, fino ad ottenere un successo globale che influenza anche le manifestazioni cinematografiche più ambite al mondo, come quella degli Oscar. Il Festival del Cinema di Venezia rappresenta sicuramente una realtà conosciutissima e amata anche da parte degli stessi registi e addetti ai lavori, che ne fanno parte attraverso i loro prodotti: ma quali film saranno presenti durante l’edizione? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su chi potrà essere presente nell’ambito di Venezia 80.

Luca Guadagnino con Challengers

Il primo tra i film presenti al Festival di Venezia 2023 sarà Challengers, di Luca Guadagnino, che torna nuovamente nel contesto della laguna dopo la sua esperienza a Venezia 79. Come spiegato su Chronist.it, infatti, l’autore italiano diventato famoso in tutto il mondo per Chiamami col tuo nome e il remake di Suspiria era presente a Venezia, nel 2022, con Bones and All, film horror che vedeva l’attore Timothée Chalamet impegnato nei panni del protagonista.

Ad essere presente insieme a Luca Guadagnino nel 2023 è Zendaya, attrice diventata celebre per Euphoria e il suo ruolo di MJ negli Spider-Man con Tom Holland. Il film in questione, Challengers, aprirà il Festival di Venezia del 2023 e sarà proiettato in Sala Grande il 30 agosto 2023, in occasione del primo giorno della manifestazione.

Yorgos Lanthimos con Poor Things

A proposito di grandi nomi, di sicuro quello più atteso è quello di Yorgos Lanthimos, che torna a Venezia dopo il grande successo di La Favorita. Il regista greco è diventato ormai famoso in tutto il mondo per le sue opere sconvolgenti e ricche di un’estetica straordinaria, che hanno saputo conquistare spettatori di ogni genere e che, soprattutto, hanno avvicinato anche amanti di un cinema differente dal punto di vista sensoriale.

Con lavori come Dogtooth, The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro e il precedentemente citato La Favorita il successo non può che essere stato consequenziale, per un regista costantemente discusso che difficilmente delude e che, anche in occasione del 2023, sembra promettere tanto con il suo Povere Creature. Se non bastasse una firma autoriale di questo genere, basterà pensare che – nel cast – sono presenti i volti di Emma Stone e Mark Ruffalo.

Michael Mann con Ferrari

Con l’annuncio della data di uscita di Ferrari, nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 dicembre 2023, sembra ormai essere certa la presenza di Michael Mann a Venezia 2023 con Ferrari, film che vede Adam Driver nei panni del protagonista. In realtà, per quanto non sia ancora ufficiale, l’indiscrezione in questione era rimbalzata da qualche settimana, dal momento che uno dei produttori esecutivi del film – Juuls Niels – si era espresso sui social spiegando che sarebbe stato presente a Venezia con Ferrari. Quanto al film, è indiscutibile la grande attenzione nei confronti di un prodotto che viene spesso paragonato, per intenzioni, a Lamborghini – The Man Behind The Legend, ma che non condivide nulla con il film presente su Amazon Prime Video, data la sapiente mano del regista e, soprattutto, la grande qualità di Adam Driver.

Woody Allen con Coup de Chance

Ultimo dei film che saranno presenti, con estrema probabilità, nel contesto del Festival di Venezia è Coup de Chance di Woody Allen. Il 50esimo film del regista straordinario sarà anche il primo (e forse ultimo, qualora decidesse di ritirarsi) in lingua francese, con ben poche presentazioni da offrire in merito. Non essendo passato a Cannes 2023, è quasi certa la sua presenza a Venezia in anteprima, in un contesto ideale per il film e per il suo regista.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.