L’Esorcista: annunciata una trilogia sequel da Blumhouse

La famosa casa di produzione ha annunciato di voler investire milioni di dollari in una nuova trilogia sequel del film originale “L’Esorcista”: la Blumhouse aveva specificato che “Halloween” sarà la fonte di ispirazione

Quest’ultima è stata la fautrice di alcuni remake e sequel horror riusciti e apprezzati come “Halloween”, “L’uomo invisibile” e “Giovani Streghe- il rito delle streghe”. Il prossimo sequel non poteva non essere “L’Esorcista” visto che è sempre stato il film horror per eccellenza, rimasto nel cuore di molti e sicuramente sarà una bella sorpresa vedere un progetto così ambizioso nelle sale.

Il regista incaricato sarà David Gordon Green che ha dichiarato di averci lavorato molto, soprattutto durante la pandemia. La casa di produzione non ha svelato alcun dettaglio sul lavoro ma ha confermato che Jason Blum, David Robinson e James Robinson saranno i produttori.

Notizie sul sequel dell’Esorcista:

Il regista William Frieakin, autore del primo film “L’Esorcista”, aveva annunciato che non sarà coinvolto in questo nuovo progetto sostenendo di non avere nè fondi nè motivazioni valide. In effetti non era stato coinvolto in nessun spin-off del film, affermando di essere contrario alla realizzazione.

Il produttore Jason Blum ha dichiarato che il sequel sarà simile ad “Halloween” del 2018 e che sorprenderà gli scettici. Il film potrebbe piacere sia ai fan più acccaniti sia alle persone che non ne hanno mai sentito parlare.

Per il momento sappiamo che la trilogia vedrà il ritorno di Ellen Burstyn che nel film originale interpretava la madre della bambina posseduta.

I sequel potrebbero essere distribuiti da Peacock, piattaforma della Nbc Universal. Il primo film della trilogia uscirà nelle sale il 13 ottobre 2023. Speriamo che la nuova trilogia riesca a mantenere alte le aspettative e che soddisfi le esigenze del pubblico amante dell’horror.

