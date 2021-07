Benedict Cumberbatch protagonista di The Power of the Dog

Benedict Cumberbatch protagonista della prima immagine del nuovo film di Jane Campion, The Power of the Dog, che debutterà al Festival di Venezia

Benedict Cumberbatch è il protagonista della prima immagine del nuovo film di Jane Campion. La regista, vincitrice del premio Oscar per la sceneggiatura di Lezioni di piano, da lei diretto, ritorna dietro la macchina da presa 12 anni dopo Bright Star. Lo fa con The Power of the Dog, un dramma western, ambientato negli anni ’20 nello stato del Montana, in cui la giovane vedova Rose vive in un ranch con il figlio piccolo e il nuovo marito, George. A rendere instabile la sua vita però è Phil, il fratello di George, violento e imprevedibile.

Benedict Cumberbatch protagonista e non solo in The Power of the Dog

Il cast è composto, oltre che dal già nominato Benedict Cumberbatch nel ruolo di Phil, da Kirsten Dunst (Spider-Man), Jesse Plemmons (Breaking Bad) e Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit). Come già anticipato, il film sarà in concorso al prossimo Festival di Venezia, in programma dall’1 all’11 settembre. Inoltre, passerà anche dal New York Film Festival. Il lungometraggio approderà su Netflix presumibilmente entro dalla fine dell’anno.

Si prospettano mesi infuocati per il protagonista Benedict Cumberbatch. Lo vedremo infatti nelle sale, oltre che con The Power of the Dog, prima in Spider-Man: No Way Home e successivamente con Doctor Strange: In the Multiverse of Madness. Anche grazie a questi due titoli proseguirà il percorso della Fase Quattro dell’MCU, iniziata questo gennaio con WandaVision.

Non ci resta che aspettare questo settembre per scoprire cosa ha in serbo per noi Jane Campion con quello che sembra essere uno dei film più interessanti del 2021.

