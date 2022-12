Disney Plus: i prossimi arrivi sulla piattaforma streaming

Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 ci saranno sulla piattaforma di Disney Plus prossimi arrivi decisamente interessanti

Mentre il 2022 si appresta a terminare e lasciare spazio al 2023, Disney Plus non smette di regalare ai propri iscritti nuovi titoli da non perdere. In particolare, in questa coda di 2022 vedremo due film molto attesi fare il suo esordio sulla piattaforma. Il 23 dicembre sarà l’ora dell’ultimo classico Disney, Strange World – Un mondo misterioso, uno dei prossimi arrivi più importanti su Disney Plus. Il lungometraggio animato, uscito al cinema di recente, ruota intorno alla famiglia Clade, che s’imbarca in un affascinante e misterioso viaggio in mondi nuovi. Dopo la pellicola animata, il 28 novembre è il turno di un altro titolo molto interessante: su Disney Plus arriva Amsterdam, l’ultima fatica di David O. Russell, con un cast eccezionale che conta su Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro e Anya Taylor-Joy.

Le novità, però, non finiscono qui. Il 2023 ricomincerà col botto su Disney Plus e tra i prossimi arrivi troviamo anche Ecco a voi i Chippendales, miniserie che racconta la storia di Somen Banerjee, il fondatore dei Chippendales, il famoso gruppo di spogliarellisti maschili divenuti famosi in tutto il mondo. Nei panni dell’imprenditore indiano-americano c’è Kumail Nanjiani e la serie vedrà la luce a partire dall’11 gennaio 2023.

Non solo prossimi arrivi: i titoli da vedere a Natale su Disney Plus

In attesa di vedere i prossimi arrivi su Disney Plus, la piattaforma streaming presenta moltissimi titoli con cui tenersi compagnia nel periodo natalizio. Ogni mercoledì vengono rilasciati i nuovi episodi di due serie che stanno calamitando l’attenzione generale come Il mistero dei templari e Willow, ma non finisce qui. Tra le nuove serie di Disney Plus troviamo The Patient, la miniserie crime con Steve Carell in cui uno psicologo viene rapito da un serial killer e costretto a tenerlo in terapia in queste condizioni. Di recente nel catalogo della piattaforma è arrivata anche Hardy Boys, la serie che adatta i famosi libri per ragazzi di Edward Stratemeyer. Altre aggiunte recenti su Disney Plus sono il ritorno dell’amatissima Quelli dell’intervallo e Big Sky, che da gennaio tornerà con la terza stagione anche in Italia.

Oltre ai nuovi titoli, Disney Plus per le feste natalizie ha costituito un’apposita selezione di titoli cui attingere per questi giorni di festa. Tanti i contenuti del momento, dal secondo capitolo di Frezon al classico Die Hard, fino alla serie Marvel Hawkeye e alla recente Nuovo Santa Classe Cercasi. Il Natale è di casa su Disney Plus.

