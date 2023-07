Cinderella’s Curse: le prime immagini della versione horror di Cenerentola

In esclusiva le prime immagini del nuovo remake a tinte horror di Cinderella’s Curse. La versione dark di Cenerentola, diretta da Louise Warren

Divulgate le prime immagini esclusive, del nuovo remake a tinte horror di Cinderella’s Curse. Fiaba tanta amata dai più piccini; è pronta per approdare sul grande schermo in una versione più malvagia e oscura, discostandosi dal classico Disney del 1950. Le riprese previste per il prossimo mese nel Regno Unito; vede attrici protagoniste: Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna e Danielle Scott.

Prodotto da ChampDog Films (la stessa casa di produzione che ha realizzato il controverso Winnie The Pooh Blood and Honey); vede la regia di Louise Warren, con Harry Boxley alla sceneggiatura. Ecco un estratto delle prime immagini.

Cinderella’s Curse: Cenerentola si tinge di rosso nella versione horror

Niente boccoli biondi vaporosi e posti incantati nella versione horror di Cinderella’s Curse. Ecco apparire una Cenerentola dalle tinte rosso sangue, urlando di dolore e dannazione a squarciagola. Pochi indizi e una semplice immagine in grado di catturare la curiosità; presentando una rivisitazione della classica Fiaba in versione più violenta, atroce e oscura. Distribuito da ITN Studios a ottobre 2023; ecco di seguito le dichiarazioni in esclusiva della regista Louise Warren:

È una rivisitazione incredibilmente unica della Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo. Ci saranno alcune morti davvero orribili per mano sua. Credo che i seguaci del gore avranno di che divertirsi con la mia rivisitazione dark

L’uscita della pellicola di Cinderella’s Curse è prevista per il prossimo Ottobre. Al momento, la versione horror di Cenerentola non ha una trama ufficiale. Per ora le uniche ufficialità riguardano i nomi del cast protagonista: Chrissie Wunna (nei panni della fata madrina) e Danielle Scott (nelle vesti della cattiva matrigna). Saranno affiancate da Natasha Tosini, Simon Ellis, Charlotte Coleman , Matthew Baunsgard, Scott McGlynn.

