Napoleon è il prossimo flim di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix: guardiamo insieme il trailer ufficiale

Napoleon è il nuovo grande progetto cinematografico del regista Ridley Scott, che come suggerisce il titolo è incentrato sulla figura di Napoleone, leader militare e Imperatore di Francia. Un film storico quindi in perfetto stile di questo regista, che per interpretare un personaggio della storia così controverso e complesso ha scelto Joaquin Phoenix. Proprio in questi giorni è stato rilasciato il trailer, confermando quindi le notizie che circolavano sul suo rilascio proprio in questo periodo estivo.

Napoleon: il trailer ufficiale del film di Ridley Scott

Si tratta di uno dei film più attesi di questo 2023 ed è previsto in uscita nelle sale il 23 novembre distribuito da Eagle Pictures. In questo trailer decisamente spettacolare ed emozionante, possiamo avere un assaggio di questo film, con anche una colonna sonora che si anticipa già molto interessante. C’è la speranza che il film possa essere trasmesso in anteprima mondiale a Venezia 80, ovvero il Festival del Cinema di Venezia, ma per questo dobbiamo ancora attendere conferme. Una speranza che sarebbe un ulteriore pregio per il Festival italiano e che darebbe anche la possibilità di avere subito delle impressioni sul film.

Il trailer parla da sè, mostrando un film imponente in produzione, effetti speciali, sviluppo e sicuramente anche nel suo attore protagonista. Accanto a Napoleone possiamo vedere anche Josephine, grande amore di questo personaggio storico e interpretata da Vanessa Kirby.

Non ci resta quindi che attendere qualche notizia ulteriore sul film, tra queste sicuramente la sua presenza al Festival del Cinema di Venezia sarebbe una delle più importanti, che potrebbe portare anche molta fortuna al film, visto il trend degli ultimi anni, come per La La Land, presentato proprio a Venezia per la prima volta.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.