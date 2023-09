Buon Natale da Candy Cane Lane: ritorna Eddie Murphy

Eddie Murphy è pronto a tornare su Prime Video protagonista di una commedia natalizia in Buon Natale da Candy Cane Lane

Eddie Murphy torna su Prime Video da protagonista, questa volta in una commedia natalizia. Si intitola Buon Natale da Candy Cane Lane e la piattaforma ha già rivelato la data di uscita in streaming. Già da tempo si vociferava di un film per le vacanze con protagonista Eddie Murphy e Prime Video ha finalmente svelato qualche dettaglio in più, anche in merito alla trama.

Per la prima volta, Eddie Murphy si cimenterà in una commedia natalizia che promette divertimento e sorprendente caos. Per il regista Reginald Hudlin questo film rappresenta anche una reunion, poiché tornerà a lavorare con Eddie Murphy a distanza di oltre 30 anni dopo il successo di Il principe delle donne. Con una sceneggiatura firmata da Kelly Younger, che ha tratto ispirazione dai suoi ricordi d’infanzia, il film racconta di un uomo intenzionato a portare a termine una missione di fondamentale importanza: vincere il concorso annuale che premia la casa con la migliore decorazione natalizia. Il protagonista, Chris, stringe un accordo con Pepper, un’elfa, per avere più chance di vincere. Pepper allora lancia un incantesimo che porta in vita i 12 giorni di Natale che causano scompiglio in tutta la città. Sarà compito di Chris e della sua famiglia riportare l’ordine in città, tentando di spezzare l’incantesimo e opporsi ai magici e subdoli personaggi arrivati in città per rovinare il Natale.

Buon Natale da Candy Cane Lane: Eddie Murphy e il resto del cast

Nel cast di Buon Natale da Candy Cane Lane, accanto a Eddie Murphy, troviamo Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, D.C. Young Fly e Anjelah Johnson-Reyes. Il regista, in merito alla commedia natalizia, ha dichiarato:

Non vedo l’ora che il mondo veda Buon Natale da Candy Cane Lane. Per tutta la vita ho sognato di girare un film di Natale, ma con un taglio fresco e sorprendente. Eddie Murphy e questo cast esilarante riescono veramente a portare il divertimento, è super natalizio e vi emozionerà.

La commedia natalizia con Eddie Murphy è in arrivo in streaming sulla piattaforma di Prime Video l’1 dicembre 2023.

