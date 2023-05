La Pantera Rosa, film cult degli anni’90 avrà un reboot e il protagonista sarà Eddie Muprhy: scopriamo insieme i dettagli

La Pantera Rosa è una saga comica cult che ha percorso dagli anni ’70 agli anni ’90 per arrivare al millenio, diventata iconica per tanti motivi, dal suo ultimo protagonista Steve Martin, al suo tipo di umorismo che rasenta il ridicolo e la sua colonna sonora. In un’epoca di reboot di cinema e serie TV non poteva quindi mancare il reboot di questo film, che a quanto pare è anche già in trattative per il suo nuovo protagonista.

La Pantera Rosa: Eddie Murphy forse protagonista del reboot

Il protagonista del nuovo film potrebbe essere quindi Eddie Muprhy, attore comico per eccellenza che ben si sposa con l’atmosfera generale della saga. Quando parliamo di Pantera Rosa, facciamo riferimento alla serie animata e a ben undici film che compongono la sua saga e questo ultimo reboot sarebbe quindi il numero dodici. A dirigere Eddie Muprhy nei panni dell’ispettore Jacques Clouseau, ci sarà Jeff Fowler, regista del recente film su Sonic. Negli ultimi due reboot il protagonista è stato Steve Martin, mentre il primo attore che ha interpretato ben sette film della serie originale è stato Peter Sellers, che ha iniziato nel 1963.

Se le trattative vanno a buon fine, potremmo quindi rivedere Eddie Murphy sul grande schermo dopo che negli ultimi anni sta lavorando più nel dietro le quinte, spesso come regista. L’attore ha interpretato alcune delle pellicole più iconiche della commedia degli anni ’90 ed è stato anche doppiatore di voci nel mondo dell’animazione, come ad esempio Ciuchino della saga di Shrek, dove si sente ben chiaro il suo piglio comico. Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie su questo reboot e soprattutto la conferma ufficiale della sua presenza nel film come protagonista.

