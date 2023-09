Logitech G: presentati i nuovi PRO X TKL LIGHTSPEED e PRO X SUPERLIGHT 2

Logitech G ha presentato due nuovi prodotti, la tastiera Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED e il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Questi nuovi prodotti Logitech completano la pluripremiata linea di prodotti PRO Series; che è stata sviluppata in collaborazione con centinaia di e-atleti professionisti per garantire le massime prestazioni e la massima qualità per mouse, tastiere e cuffie per PC. Insieme alzano l’asticella delle prestazioni, della precisione e del design per i professionisti degli eSport e i giocatori competitivi.

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 offre precisione, performance e affidabilità grazie agli switch ibridi LIGHTFORCE; questi combinano i vantaggi dei sensori ottici in termini di velocità e affidabilità con la risposta nitida e la sensazione meccanica che i professionisti preferiscono.

Il mouse è dotato del nuovo sensore HERO 2, che offre un tracciamento a oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI. Il design leggero, con un peso di soli 60 grammi, è stato mantenuto dalla versione precedente, mentre il nuovo sensore e gli switch ibridi migliorati offrono prestazioni superiori.

La tastiera Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è progettata per i professionisti del gioco e offre un design compatto TKL (senza tastierino numerico). Questo consente maggiore spazio per il movimento del mouse. È dotata di tasti programmabili, illuminazione RGB LIGHTSYNC, controlli multimediali dedicati e controllo del volume.

La tecnologia wireless LIGHTSPEED garantisce una connessione senza ritardi, e la tastiera è compatibile con il dongle LIGHTSPEED, Bluetooth e cavo USB-C to USB-A incluso. La tastiera include anche keycaps PBT shine through per una retroilluminazione RGB vibrante.

Dettagli sui nuovi Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED e G PRO X SUPERLIGHT 2

Entrambi i prodotti sono stati sviluppati in collaborazione con atleti professionisti e offrono prestazioni di livello superiore; oltre a funzionalità avanzate per le esigenze dei giocatori competitivi. Sono disponibili in diverse varianti, come la tastiera con switch Tactile (GX Brown), Linear (GX Red) e Clicky (GX Blue).

Inoltre, Logitech G si impegna per un’impronta ecologica ridotta, utilizzando plastica riciclata post-consumo certificata nei suoi prodotti e imballaggi provenienti da foreste certificate FSC. La serie PRO è certificata “carbon neutral” e utilizza energia rinnovabile durante la produzione.

Questi prodotti sono disponibili nelle colorazioni rosa, nero e bianco, con un prezzo consigliato di € 139,00 per la tastiera PRO X TKL; invece € 179,00 per il mouse PRO X SUPERLIGHT 2 e € 289,00 per le cuffie PRO X 2 LIGHTSPEED. Sono già disponibili su LogitechG.com e presso i rivenditori autorizzati.

Inoltre, dal 13 al 19 settembre 2023, si terranno i #LOGIPLAYDAYS in tutta Europa. Con offerte promozionali esclusive (fino al 40% di sconto) su una vasta gamma di prodotti per il gaming, compresi quelli della serie PRO.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Logitech G: presentati i nuovi Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED e G PRO X SUPERLIGHT 2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).