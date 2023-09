Aquaman e il Regno Perduto: il primo teaser trailer del film

Warner Bros. ha pubblicato le prime immagini video nel teaser trailer del secondo capitolo di Aquaman, il Regno Perduto

Con protagonista ancora una volta il supereroe interpretato da Jason Momoa, è arrivato il teaser trailer di Aquaman il Regno Perduto. La clip annuncia l’arrivo a breve del trailer ufficiale e conferma l’uscita nei cinema italiani del film di James Wan per il 20 dicembre prossimo. L’uscita di Aquaman e il Regno Perduto era prevista per il mese di dicembre 2022, 4 anni dopo l’arrivo nelle sale del primo capitolo, ma varie vicissitudini nella produzione hanno costretto a ripensare l’uscita. Rinviata di un anno, ora, nonostante lo sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood, l’arrivo nelle sale italiane del film di James Wan è confermato. Così come confermata è la pubblicazione del trailer, il 14 settembre.

Aquaman e il Regno Perduto: il primo teaser trailer

Non essendo riuscito a sconfiggerlo la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla per eliminare Aquaman una volta per tutte. Questa volta, Black Manta è più temibile che mai, brandendo il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malvagia. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello Orm, l’ex re di Atlantide, per stringere un’improbabile alleanza. Insieme, dovranno mettere da parte le loro differenze per proteggere il loro regno e salvare la loro famiglia e il mondo dalla distruzione irreversibile.

La maggior parte del cast del primo film tornerà in Aquaman il Regno Perduto. Oltre al protagonista Jason Momoa anche Amber Heard, nonostante le voci di licenziamento dopo le be note questioni legali con Johnny Depp, riprenderà il suo ruolo di Mera. Al loro fianco troveremo Patrick Wilson, Willem Dafoe, Temuera Morrison, Nicole Kidman e Dolph Lundgren. Per quanto riguarda i cattivi del film, ci saranno Yahya Abdul-Mateen II, che torna nei panni di Black Manta, e Indya Moore. Nel cast anche Pilou Asbæk, il cui ruolo è ancora sconosciuto.

