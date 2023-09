Come diventare fotografo: la guida per iniziare

Vi piacerebbe imparare a scattare delle splendide fotografie e magari trasformare la passione in lavoro? Ecco la nostra guida su come diventare fotografo o fotografa!

Moltissime persone hanno la passione per la fotografia e si chiedono che tipo di percorso intraprendere per farne una vera e propria professione. Sapere come diventare fotografo non è difficile e, in questo articolo, cercheremo di fare chiarezza e di dare alcune informazioni utili a riguardo. Sapere come diventare fotografo di moda, ad esempio, sarà ben diverso dal diventare fotografo di eventi sportivi.

Se sogni di diventare un fotografo ma non hai ancora il diploma, ti consigliamo di aumentare le tue competenze nell’ambito con i corsi di Accademia Studi, così da avere un bagaglio di conoscenze ideali per intraprendere questa professione. Ma vediamo ora in questa guida cosa serve per diventare un fotografo professionista.

Come diventare fotografo professionista

Sapere come diventare fotografo non è difficile. Occorre, per prima cosa, acquisire determinate conoscenze. Sebbene molti fotografi siano autodidatti, una formazione strutturata può dare una solida base. Si consideri, quindi, la possibilità di iscriversi a corsi di fotografia, workshop o, per chi desidera un percorso più strutturato, una scuola di fotografia. Questi percorsi forniranno competenze tecniche, teoriche e pratiche. Oltre alle competenze, per capire come diventare fotografo professionista occorre anche sapere come ottenere i migliori risultati con le proprie apparecchiature. In sostanza, capire come diventare fotografo prevede che si riesca perfettamente a padroneggiare la tecnica fotografica. Inutile dire, come verrà peraltro meglio chiarito nei paragrafi successivi, che per capire come diventate fotografo è anche necessario, oltre alla pratica, affiancare una profonda preparazione di tipo teorico. Chi, ad esempio, vuol sapere come diventare fotografo naturalista, o come diventare fotografo di moda, deve sapere che può frequentare una buona scuola ad hoc. In questo modo potrà apprendere una vasta gamma di abilità, avendo accesso a una conoscenza che, oltre alla tecnica, si espande anche allo studio visuale e alla storia della fotografia.

L’importanza dell’attrezzatura

Il mondo della fotografia è vasto e affascinante, e per chi desidera intraprendere una carriera professionale in questo campo, l’attrezzatura gioca un ruolo cruciale. Non si tratta solo di avere la macchina fotografica più costosa, ma di comprendere quali strumenti sono essenziali per il proprio stile e specializzazione. Il cuore di ogni kit fotografico è la fotocamera. DSLR o mirrorless? Full frame o APS-C? La scelta dipende dal tipo di fotografia che si intende fare. Ad esempio, se si è interessati alla fotografia di paesaggio, si potrebbe optare per una full frame, mentre per la fotografia sportiva o di fauna selvatica, una fotocamera con una raffica veloce potrebbe essere l’ideale.

Gli obiettivi sono altrettanto cruciali. Un obiettivo fisso, come un 50mm, è ottimo per i ritratti, mentre un grandangolare può essere perfetto per paesaggi o architettura. Sapere come diventare fotografo, a conti fatti, prevede quindi una approfondita conoscenza tecnica dell’attrezzatura, così da trovare la soluzione ideale a ogni specifica situazione. Oltre alla fotocamera e agli obiettivi, ci sono alcuni accessori che ogni fotografo professionista dovrebbe considerare, come ad esempio: il treppiede, il flash esterno e i filtri. Il treppiede è utile per la fotografia notturna, di paesaggio o per qualsiasi situazione in cui è necessaria una stabilizzazione. Anche se molte fotocamere hanno un flash incorporato, un flash esterno offre maggiore flessibilità e potenza.

Come diventare fotografo naturalista: alcuni consigli

La fotografia naturalistica è una delle specializzazioni più affascinanti e gratificanti nel mondo della fotografia. Immortalare la bellezza della natura, gli animali nel loro habitat naturale e i paesaggi incontaminati richiede non solo talento e passione, ma anche una profonda conoscenza dell’ambiente e una grande pazienza. Capire come diventare fotografo naturalista non è difficile, occorre però avere una grande passione e, soprattutto, tanto rispetto per la natura. Anche se la passione è la chiave, la formazione gioca un ruolo cruciale. Chi fosse interessato dovrebbe considerare la possibilità di seguire corsi specifici di fotografia naturalistica, dove apprendere le tecniche fondamentali e i segreti del mestiere. Inoltre, si consiglia anche di studiare biologia e l’ecologia degli animali e delle piante che interessa fotografare. Conoscere il comportamento degli animali, aiuterà a prevedere i loro movimenti e a catturare momenti unici. La fotografia naturalistica richiede attrezzature specifiche. Una buona fotocamera con obiettivi adatti (come teleobiettivi per gli animali lontani) è essenziale. Non dimenticare treppiedi, filtri e, in alcuni casi, capanne o tende mimetiche per avvicinarsi senza essere notati.

Come diventare fotografo di moda: alcune informazioni

La fotografia di moda è un mondo affascinante, dove arte e stile si fondono per creare immagini iconiche. Sapere come diventare fotografo in un ambito competitivo come la moda è particolarmente complesso. Anche se il talento innato gioca un ruolo fondamentale, è essenziale avere una solida formazione di base. Frequentare una scuola di fotografia o corsi specifici ti fornirà le competenze tecniche necessarie e ti introdurrà al mondo della moda. Il mondo della moda è basato sulle relazioni. Per questo chi vuole sapere come diventare fotografo professionista deve partecipare a eventi, fiere e workshop per incontrare stilisti, modelli, truccatori e altri professionisti del settore. Collaborare con loro permetterà di arricchire il proprio portfolio e di farsi conoscere. Dalla sezione fotografia è tutto, continuate a seguirci!