Alec e William Baldwin a Roma per girare due film targati Minerva Pictures

I fratelli Alec e William Baldwin, a Roma impegnati in due film targati Minerva Pictures. Diretti dal regista Francesco Cinquemani, due progetti dedicati alla famiglia e alla programmazione natalizia

I fratelli Alec e William Baldwin, impegnati a Roma nelle prossime riprese di ben due lungometraggi targati Minerva Pictures. Secondo le fonti riportate ufficiali, le due pellicole saranno dedicate alla famiglia e alla programmazione natalizia, in quasi totale stile live action.

Intitolati Kid Santa e Billie’s Magic; vedono la collaborazione con ILBE.

Alec e William Baldwin: per la prima volta insieme

Un ritorno in grande stile per l’attore statunitense Alec Baldwin, dopo il tragico incedente avvenuto sul set di Rust lo scorso 21 ottobre (nel quale perse la vita la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins). Quale migliore decisione, se non tornare sul grande schermo assieme al fratello William! Già in passato entrambi avevano condiviso un ruolo per il documentario, My Promise to P.J (firmato dal fratello Daniel Baldwin).

Le riprese previste per le prossime settimane nella città eterna (Roma), vedranno la maestria del regista Francesco Cinquemani; già noto per aver collaborato con Alec Baldwin nel film, Andròn: The Black Labyrinth.

Con uno stile a metà tra il classico cinema e l’animazione, verteranno al senso di calore, famiglia e spirito natalizio. Ulteriori dettagli sulla trama o prossime anticipazioni, non sono state rilasciate.

Presenti nel cast, anche l’attrice Elva Trill (protagonista il prossimo giugno al cinema del nuovo capitolo della saga Jurassic World Dominion).

Oltre i due, i Baldwin includono altri fratelli impegnati nel panorama cinematografico: il regista e produttore Daniel Leroy Baldwin, e il più piccolo dei quattro, Stephen Andrew Baldwin.

Per saperne di più e rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv; continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.