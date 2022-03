Basic Attention Token (BAT): dalle sue origini al suo funzionamento

Basic Attention Token (BAT) è la criptovaluta ufficiale di Brave, browser open-source specializzato nella tutela della privacy degli utenti e basato sul progetto Chromium

Basic Attention Token (BAT) è un token di tipo ERC-20 che è stato creato da Brendan Eich e Brian Bondy al fine di aumentare la sicurezza, l’efficienza e la privacy degli utenti nel mercato della pubblicità digitale. Eich è famoso per la creazione di JavaScript ed entrambi i creatori hanno lavorato allo sviluppo del browser Mozilla Firefox. Il progetto è stato creato nel 2017 da Brendon Eich e Brian Bondy, con un meccanismo di consenso Cfr. Ethereum.

Basic Attention Token (BAT) è la criptovaluta ufficiale di Brave, browser open-source specializzato nella tutela della privacy degli utenti e basato sul progetto Chromium. All’interno di Brave, la criptovaluta BAT viene utilizzata principalmente per premiare gli utenti del browser Brave quando scelgono di visualizzare gli annunci che gli interessano davvero.

L’obiettivo di Brave è proprio quello di liberare il web dalla pubblicità indesiderata tramite il blocco di malware, annunci e tracker.

La criptovaluta BAT è acquistabile sui migliori Exchange (youngplatform.com/bat).

Le origini di Basic Attention Token (BAT)

Vediamo subito le ragioni dietro la creazione di Basic Attention Token.

Internet ha completamente cambiato il modo in cui gli inserzionisti possono raggiungere i potenziali consumatori. I siti web sono pieni di banner ed annunci pubblicitari sempre più mirati, questo a causa dei dati degli utenti che possono essere raccolti con o senza il loro consenso. Di conseguenza, i siti web maggiori hanno approfittato di questa situazione facendo pagare agli inserzionisti cifre considerevoli per gli annunci pubblicitari al loro interno.

Il browser Brave combatte la privacy degli utenti per quanto riguarda gli annunci. Brave consente infatti agli utenti di guardare solo annunci pertinenti. La criptovaluta BAT viene poi utilizzata per premiare chi visualizza e questo elimina la spinta degli ads intrusivi.

I creatori di contenuti hanno poi il problema relativo alle piattaforme di hosting che prendono grandi commissioni dai loro ricavi. Gli utenti di Brave possono invece visualizzare i contenuti e suggerire i creatori di contenuti. BAT andrà direttamente ai creatori, eliminando così tutti gli intermediari.

Come funziona BAT?

La criptovaluta BAT funziona utilizzando la tecnologia blockchain peer to peer. Gli inserzionisti possono mostrare i loro annunci direttamente agli utenti e gli utenti possono suggerire direttamente i creatori di contenuti, eliminando così la presenza degli intermediari.

Costruito sulla blockchain Ethereum, BAT utilizza l’ecosistema principale per funzionare e il token è di tipo ERC20. La blockchain è stata sviluppata per consentire la comunicazione diretta e il trasferimento tra due o più parti, la crypto BAT può dunque essere pagata agli utenti e ai creatori di contenuti indipendentemente dalla piattaforma online su cui scelgono di ospitare tali contenuti.

Essendo un token decentralizzato, BAT offre molti vantaggi rispetto ad altre forme di sistemi di pagamento. I tradizionali token usati come ricompensa sono controllati da un’autorità centrale, ovvero gli sviluppatori dei token. Gli sviluppatori hanno il controllo completo su tutto ciò che riguarda i token, dal loro utilizzo al pricing. BAT non ha tali limitazioni, gli inserzionisti possono ad esempio impostare premi per la visualizzazione. I proprietari di BAT possono usare la crypto anche al di fuori di Brave per i pagamenti.