Urbanista presenta Malibu, la prima cassa wireless auto-caricante

Questo straordinario prodotto rappresenta la prima cassa acustica wireless al mondo dotata di ricarica solare, grazie all’integrazione della tecnologia avanzata a celle solari Powerfoyle.

Urbanista Malibu si caratterizza per la sua capacità di avere un approvvigionamento energetico inesauribile, poiché si ricarica ogni volta che entra in contatto con la luce solare o con l’illuminazione interna. Questa funzione di ricarica eccezionale rende Malibu l’ideale altoparlante per coloro che abbracciano uno stile di vita in costante movimento.

Questa cassa wireless, particolarmente adatta per gli spazi all’aperto, si adatta perfettamente a una vasta gamma di generi musicali e offre un’esperienza sonora ricca di dettagli e sfumature. Riproduce la musica preferita con una prestazione di alta qualità e, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, offre la possibilità di creare un suono ricco, vivace e dinamico, perfetto sia per feste in casa che all’aperto.

Malibu si distingue per la sua straordinaria durabilità e performance, combinando compattezza e prestazioni con un design affascinante e l’innovativa funzione di ricarica solare.

Questo altoparlante wireless offre un suono profondo e ben diffuso. I bassi sono incredibilmente potenti e soddisferanno anche gli ascoltatori più esigenti. Gli alti suoni sono nitidi e precisi, contribuendo a un’esperienza audio ben equilibrata, ideale per chi cerca un dispositivo efficiente e di valore.

Con Malibu, potrai godere di un’eccezionale qualità audio e molto di più. La profondità sonora ti immergerà completamente nelle tue playlist preferite, offrendoti un coinvolgimento totale nell’ascolto.

Realizzata attraverso l’utilizzo di plastica e materiali provenienti da riciclo, Malibu è stata progettata con un design accattivante che la rende perfetta per essere posizionata accanto alla piscina, sulla spiaggia o persino indossata al polso durante le vostre escursioni.

Oltre al suo aspetto moderno, questa cassa acustica wireless è estremamente robusta e ha ottenuto la certificazione IP67, garantendo completa impermeabilità e protezione da sabbia, polvere e sporcizia. Ciò vi permette di godere della vostra musica per l’intera giornata ovunque decidiate di andare.

Ispirandosi all’atmosfera iconica delle città costiere famose per la loro vita all’aperto, Urbanista Malibu è disponibile al prezzo di 169 € e si presenta in tre diverse varianti di colore, tra cui l’elegante Midnight Black e la nuova raffinata tonalità Desert Gray, sarà acquistabile online e presso rivenditori in tutto il mondo a partire dalla fine di settembre 2023.

Urbanista Malibu si distingue per la sua eccezionale robustezza e offre tutte le funzionalità necessarie per immergervi completamente nella vostra musica in qualsiasi ambiente. Il cordino integrato e il design resistente sono progettati per offrire praticità, impermeabilità e durabilità, consentendovi di portare le vostre canzoni preferite ovunque vi dirigiate.

Il design straordinario di questa cassa Bluetooth fa di Malibu un compagno audio indispensabile, soprattutto durante le vostre avventure all’aperto.

L’applicazione mobile dedicata offre un’ampia gamma di opzioni e impostazioni, tra cui un equalizzatore completamente personalizzabile che vi permette di regolare l’audio dell’altoparlante in base ai vostri gusti.

L’app vi consente inoltre di monitorare lo stato di carica dell’altoparlante e di accedere ai dati storici, garantendo un utilizzo ottimale delle ore di riproduzione. Dotata di una batteria di riserva in grado di durare per un’intera giornata, evitando che vi troverete mai a corto di energia, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione disponibili.

Grazie a Malibu, avrete il pieno controllo della vostra esperienza audio attraverso i pulsanti di controllo intuitivi integrati sull’altoparlante. Questo dispositivo non solo offre una potenza straordinaria, ma garantisce anche una qualità audio dettagliata.

Inoltre, con la funzione Stereo Link, avrete la possibilità di collegare una seconda cassa Bluetooth a Malibu, creando così un’esperienza stereo eccezionale ed esplosiva, che non ha rivali.

Attraverso l’accoppiamento di due sistemi audio, potrete vivere un’esperienza sonora potente e vibrante, in grado di accompagnare le vostre giornate con la musica preferita e di intrattenervi insieme ai vostri amici ovunque vi troviate.

La possibilità di unire le capacità audio di due casse vi permetterà di creare un’atmosfera coinvolgente, ideale per qualsiasi situazione.

Tuomas Lonka, Brand and Marketing Director di Urbanista, commenta: “Siamo entusiasti di

continuare a progredire e innovare il mercato audio con nuove applicazioni della più recente

tecnologia a celle solari Powerfoyle. Non appena abbiamo lanciato le nostre cuffie a ricarica

solare Los Angeles, sapevamo che avremmo cercato di applicare questa tecnologia innovativa

in altri prodotti per creare un nuovo modo di vivere l’audio. Continuiamo a spingere il ritmo e i

confini dell’innovazione, visto che questo è il nostro terzo lancio di prodotti audio a ricarica

solare in tre anni. Portare sul mercato un nuovo dispositivo con tecnologia Powerfoyle è per

noi motivo di grande orgoglio e non vediamo l’ora di vedere le avventure che le persone

intraprenderanno con Urbanista Malibu”.

Giovanni Fili, CEO di Exeger, commenta: “Urbanista sta dando l’esempio che mi aspetto venga

seguito da tutti i nostri partner. Nel 2021 abbiamo iniziato con le prime cuffie autoalimentate al

mondo, le “Los Angeles”, seguite dagli auricolari true wireless “Phoenix”. Oggi, la cassa audio

“Malibu” diventa il terzo prodotto in soli tre anni, completando la linea dei dispositivi audio

alimentati da energia pulita e infinita. Urbanista ha creato un modello per il resto dell’industria

dell’elettronica di consumo, dimostrando che Powerfoyle, con le sue maggiori funzionalità, la

massima comodità per l’utente e un impatto positivo sul pianeta, dovrebbe essere presente in

ogni nuovo prodotto! È così che stabiliamo un nuovo standard di convenienza e sostenibilità nel

settore dell’elettronica di consumo e invito tutti a unirsi al nostro viaggio”.